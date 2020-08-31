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Работа и обучение

Работодатели в Алтайском крае чаще всех в России обманывают соискателей

78% ищущих работу в Алтайском крае сталкивались с обманом со стороны работодателей, гласят данные опроса службы исследований hh.ru.

Собеседование. Карьера.
Собеседование. Карьера.
СС0

Это самый высокий показатель не только в Сибири, но и в России. Также в антирейтинге Омская и Новосибирская области — 70% и 68% соответственно.

Больше всего когда-либо обманутых при поиске работы — в сферах «Госслужба, НКО» и «Автобизнес» (по 78%), «Административный персонал» (75%), «Транспорт, логистика» и «Продажи» (по 73%).

Меньше всего в областях «Бухгалтерия» и «Искусство, масс-медиа» (по 63%), «Добыча сырья» (59%) и «Информационные технологии» (56%).

В среднем по стране доля обманутых соискателей составила 65%.

Ранее стало известно, что с домогательствами на работе столкнулись 10% соискателей Алтайского края.

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