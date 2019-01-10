Россиянам отказывают в найме на работу из-за попадания в «черные списки»

Россияне стали чаще получать отказы при трудоустройстве из-за проверок служб безопасности. При этом они не имеют криминального прошлого или увольнений по статье. Об этом сообщили «Известия».

Для проверки соискателей работодатели используют нелегальные черные списки. В них содержатся сведения о сотруднике, полученные с его предыдущих мест занятости, а также кредитная история. Однако попасть в число «нежелательных» работников можно и случайным образом, в результате технических сбоев в подобных базах данных.

Например, 26-летний житель Москвы Артем Мешков, работавший в крупных сетях по продаже техники, в 2018 году попал под сокращение, а потом сломал ногу и долго восстанавливал здоровье. Когда попробовал найти работу снова, ему отказывали по непонятным причинам. В фирме по проверке потенциальных сотрудников удалось выяснить, что его не рекомендуется трудоустраивать из-за конфликта на одном из предыдущих мест работы — «в резкой манере требовал выплат за неиспользованный отпуски регулярно опаздывал».

По словам Артема, при увольнении по собственному желанию он действительно пытался получить компенсацию за отпуск, однако никакого конфликта не было. Он просто хотел реализовать свои гражданские права.

В стране сформировался рынок фирм, которые оказывают услуги по «проверке» потенциальных сотрудников. Стоимость их услуг варьируется от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей за одного человека.

Согласно российскому законодательству, нанимателя, ведущего сбор данных, не относящихся к трудовой деятельности и профессиональным качествам работника, можно привлечь к уголовной ответственности. А за необоснованный отказ пострадавшие могут взыскать с юридических лиц до 75 тыс. рублей.

Однако для этого соискателям придется доказать факт отказа работодателя и понести дополнительные издержки на судебные расходы.