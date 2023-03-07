8 марта
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Работа и обучение

Российский премьер рассказал, как разгружал хлеб в булочной

Премьер-министр России Михаил Мишустин вспомнил, как трудился на разгрузке хлеба в булочной, сообщает ТАСС.

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

Своими воспоминаниями премьер поделился с работниками хлебобулочного завода «Черемушки» в Москве.

По словам Мишустина, у него с самого детства у него теплые воспоминания о хлебе. Еще премьер сообщил, что подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной на Кутузовском проспекте, пишет Газета.Ru. Это было в студенческие годы. А после ночной смены — на учебу.

Ранее Путин указом повысил зарплату себе, Мишустину, Медведеву. А Мишустин обязал органы власти вести официальные страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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