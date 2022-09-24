24 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Путин указом повысил зарплату себе, Мишустину, Медведеву

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября денежное вознаграждение ему и премьер-министру России Михаилу Мишустину повысится, пишет Газета.Ru.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Денежное вознаграждение повысят на 4%.

Зарплата будет проиндексирована на 4% заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, указывает Газета.Ru.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На 4% также увеличится зарплата главы Следкома, генпрокурора, судей, а также всех чиновников и дипломатов.

В 2019 году пресс-секретарь главы государства рассказал, как именно Путин получает пенсию и зарплату.

Выяснилось, что привычным способом — на банковскую карточку. Наличными президент пользуется совсем редко, например, когда катается на горных лыжах. Размер военной пенсии президента пресс-секретарь не уточнил — признался, что не знает.

Между тем в октябре 2017 года Путин подписал указ о продлении снижения зарплаты высшим государственным чиновникам на 10%, снизив и президентскую зарплату на 2018 год. Под сокращения подпадают также премьер-министр, вице-премьеры, министры, а также генеральный прокурор, главы Следственного комитета и ЦИК. Указ коснулся сотрудников администрации президента и аппарата правительства.

Ранее дворники обратились к Путину с требованием отставки главы региона. А нешуточное падение доходов россиян спрогнозировал экономист. А в марте Путин пообещал увеличить пенсии, МРОТ и соцвыплаты.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость