Путин указом повысил зарплату себе, Мишустину, Медведеву

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября денежное вознаграждение ему и премьер-министру России Михаилу Мишустину повысится, пишет Газета.Ru.

Денежное вознаграждение повысят на 4%.

Зарплата будет проиндексирована на 4% заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, указывает Газета.Ru.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На 4% также увеличится зарплата главы Следкома, генпрокурора, судей, а также всех чиновников и дипломатов.

В 2019 году пресс-секретарь главы государства рассказал, как именно Путин получает пенсию и зарплату.

Выяснилось, что привычным способом — на банковскую карточку. Наличными президент пользуется совсем редко, например, когда катается на горных лыжах. Размер военной пенсии президента пресс-секретарь не уточнил — признался, что не знает.

Между тем в октябре 2017 года Путин подписал указ о продлении снижения зарплаты высшим государственным чиновникам на 10%, снизив и президентскую зарплату на 2018 год. Под сокращения подпадают также премьер-министр, вице-премьеры, министры, а также генеральный прокурор, главы Следственного комитета и ЦИК. Указ коснулся сотрудников администрации президента и аппарата правительства.

Ранее дворники обратились к Путину с требованием отставки главы региона. А нешуточное падение доходов россиян спрогнозировал экономист. А в марте Путин пообещал увеличить пенсии, МРОТ и соцвыплаты.