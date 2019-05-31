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Работа и обучение

Роструд напомнил, в каких случаях рабочий день сокращается

Роструд напомнил, что в жару работодатель должен обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте или сократить рабочий день.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

«Если в рабочем помещении температура достигла плюс 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — цитирует сообщение RT.

В жару офисным работникам должна быть предоставлена питьевая вода и аптечка, пишет ura.ru.

Если температура достигает 29 градусов, то трудовой день должен быть сокращен на два часа. В случае, если показатель доходит до 30,5 градусов, сотрудники должны уйти раньше на четыре часа.

Ведомство подчеркивает, что длительное нахождение в жарком помещении может вызвать тепловой удар, передает агентство Nation News.

Ранее россияне рассказали, что портит настроение на работе. Больше всего человек (44%) недовольны безосновательной критикой.

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