Роструд напомнил, в каких случаях рабочий день сокращается

«Если в рабочем помещении температура достигла плюс 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — цитирует сообщение RT.
В жару офисным работникам должна быть предоставлена питьевая вода и аптечка, пишет ura.ru.
Если температура достигает 29 градусов, то трудовой день должен быть сокращен на два часа. В случае, если показатель доходит до 30,5 градусов, сотрудники должны уйти раньше на четыре часа.
Ведомство подчеркивает, что длительное нахождение в жарком помещении может вызвать тепловой удар, передает агентство Nation News.
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