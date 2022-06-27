27 июня
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Работа и обучение

Самые стрессовые профессии назвали в Алтайском крае

В Алтайском крае 45% жителей считают свою работу стрессовой, следует из результатов опроса Зарплаты.ру. В нем приняли участие порядка 2 тыс. человек в возрасте 18−55 лет.

Стресс и раздражительность.
Стресс и раздражительность.
Лаборатория «Гемотест».

Самыми стрессовыми профессиями в Алтайском крае оказались:

  • учитель — 18%,
  • оператор call-центра — 12%,
  • таксист, водитель — 12%,
  • работник регистратуры — 11%,
  • продавец — 10%,
  • врач — 7%,
  • кондуктор — 6%,
  • журналист — 5%,
  • кассир — 3%,
  • менеджер по продажам — 3%.

Кроме того, в соответствующий список попали официанты, администраторы, строители и товароведы.

Среди причин стресса 16% указали ненормированный график, 14% — быстрый темп работы, 8% — конфликты с коллегами.

Отмечается, что 40% опрошенных утверждают: их деятельность связана со стрессом, однако постоянно они его не испытывают. Еще 15% не отмечают факторы нервного напряжения.

Наименьший стресс испытывают представители торговли, медицины, образования, перевозок и продаж. А наиболее спокойные должности — руководящие.

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