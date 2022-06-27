Самые стрессовые профессии назвали в Алтайском крае

Самыми стрессовыми профессиями в Алтайском крае оказались:
- учитель — 18%,
- оператор call-центра — 12%,
- таксист, водитель — 12%,
- работник регистратуры — 11%,
- продавец — 10%,
- врач — 7%,
- кондуктор — 6%,
- журналист — 5%,
- кассир — 3%,
- менеджер по продажам — 3%.
Кроме того, в соответствующий список попали официанты, администраторы, строители и товароведы.
Среди причин стресса 16% указали ненормированный график, 14% — быстрый темп работы, 8% — конфликты с коллегами.
Отмечается, что 40% опрошенных утверждают: их деятельность связана со стрессом, однако постоянно они его не испытывают. Еще 15% не отмечают факторы нервного напряжения.
Наименьший стресс испытывают представители торговли, медицины, образования, перевозок и продаж. А наиболее спокойные должности — руководящие.