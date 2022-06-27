Самые стрессовые профессии назвали в Алтайском крае

В Алтайском крае 45% жителей считают свою работу стрессовой, следует из результатов опроса Зарплаты.ру . В нем приняли участие порядка 2 тыс. человек в возрасте 18−55 лет.

Самыми стрессовыми профессиями в Алтайском крае оказались: учитель — 18%,

оператор call-центра — 12%,

таксист , водитель — 12%,

водитель — 12%, работник регистратуры — 11%,

продавец — 10%,

врач — 7%,

кондуктор — 6%,

журналист — 5%,

кассир — 3%,

менеджер по продажам — 3%. Кроме того, в соответствующий список попали официанты, администраторы, строители и товароведы.

Среди причин стресса 16% указали ненормированный график, 14% — быстрый темп работы, 8% — конфликты с коллегами.

Отмечается, что 40% опрошенных утверждают: их деятельность связана со стрессом, однако постоянно они его не испытывают. Еще 15% не отмечают факторы нервного напряжения.

Наименьший стресс испытывают представители торговли, медицины, образования, перевозок и продаж. А наиболее спокойные должности — руководящие.