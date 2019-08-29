Средняя зарплата учителей столичных школ составляет 114 тыс. рублей

Выступая на городском педсовете в рамках Московского международного форума «Город образования» на ВДНХ Собянин также напомнил — в конце 2018 года средняя зарплата столичных учителей достигла 100 тысяч рублей.
Также мэр рассказал, какие надбавки стали получать в последнее время педагоги в Москве. Так, учителям доплачивают за участие в проекте «Московская электронная школа» и за классное руководство, пишет znak.com.
Зарплата за МКАД
Предполагается, что средняя зарплата учителя после изменения системы ее начисления с сентября 2019 года в Барнауле составит 33 тысячи рублей. Об этом 28 августа сказал министр образования края Максим Костенко на парламентском часе в краевом заксобрании.
По краю средний размер зарплаты учителя по прогнозам к декабрю составит 27,5 тысяч рублей.
Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:
Мы устанавливаем фиксированный оклад, а не расчетный, как было раньше. Раньше средний оклад составлял 2950 рублей, с 1 сентября — 7010 рублей, увеличившись почти в 2,5 раза. Все надбавки и коэффициенты за категории, которые были в предыдущей системе, полностью сохраняются. Мы уходим от такого показателя как ученико-час, где оплата труда зависела от количества учеников в классе, что рождало несправедливость даже внутри одной школы.