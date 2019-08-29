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29 августа
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Работа и обучение

Средняя зарплата учителей столичных школ составляет 114 тыс. рублей

Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первых шести месяцев 2019 года составила 114 тыс. рублей, заявил мэр города Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

Учитель.
Учитель.
СС0.

Выступая на городском педсовете в рамках Московского международного форума «Город образования» на ВДНХ Собянин также напомнил — в конце 2018 года средняя зарплата столичных учителей достигла 100 тысяч рублей.

Также мэр рассказал, какие надбавки стали получать в последнее время педагоги в Москве. Так, учителям доплачивают за участие в проекте «Московская электронная школа» и за классное руководство, пишет znak.com.

Зарплата за МКАД

Предполагается, что средняя зарплата учителя после изменения системы ее начисления с сентября 2019 года в Барнауле составит 33 тысячи рублей. Об этом 28 августа сказал министр образования края Максим Костенко на парламентском часе в краевом заксобрании.

По краю средний размер зарплаты учителя по прогнозам к декабрю составит 27,5 тысяч рублей.

Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:

Мы устанавливаем фиксированный оклад, а не расчетный, как было раньше. Раньше средний оклад составлял 2950 рублей, с 1 сентября — 7010 рублей, увеличившись почти в 2,5 раза. Все надбавки и коэффициенты за категории, которые были в предыдущей системе, полностью сохраняются. Мы уходим от такого показателя как ученико-час, где оплата труда зависела от количества учеников в классе, что рождало несправедливость даже внутри одной школы.

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