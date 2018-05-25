Треть россиян уверены, что работодатели следят за ними соцсетях

Аналитики опросили 1600 граждан в 42 регионах страны. 10% респондентов уверены, что работодатели смотрят их аккаунты в соцсетях. Четверть россиян (24%) не исключают такой возможности. Половина опрошенных (52%) полагают, что ни работодатели, ни другие организации этим не занимаются.

Большинство прошедших анкетирование (67%) заявили о том, что ограничивают видимость своей страницы и (или) постов в социальных сетях: 39% полностью закрывают аккаунты от просмотра, а 28% ограничивают доступ для всех, кроме друзей. Каждый пятый (19%) сделал свой профиль максимально открытым для других пользователей.

Отмечается, что работающие люди чаще закрывают свою страницу, чем безработные (44% против 24%). При этом мужчины настраивают закрытый профиль чаще женщин (42% против 36%).