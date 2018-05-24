Больше трети россиян наслаждаются телевизором и только 12% — сексом

Досуг

В марте 2010 года просмотр телевизора своим любимым занятием называли только 28% россиян. Сейчас "ящиком" наслаждаются 34% россиян. Больше всего удовольствия от него получают респонденты старше 50 лет.

"Левада-центр" пишет, что чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора.

Заработок

Получать хорошие деньги наивысшей радостью для себя считают 26% россиян. В 18-29 лет таких респондентов 34%, в 30-39 лет — 35%, в 40-49 лет так думают уже 29%, 50 лет и старше — 18%.

Дети

24% респондентов считают самой большой радостью занятия с детьми. В 30-39 лет наслаждение от этого получают 39% респондентов. А вот те, кому от 50 лет, играть с детьми не очень то любят (предпочитают только 18% опрошенных).

Путешествия

22% россиян любят путешествовать. В возрасте 18-29 лет это обожают треть респондентов (33%), среди россиян 30-39 лет - 27%, 40-49 лет — 23%, а возрасте 50 лет и старше - только 14%.

Любовь

Каждый пятый россиянин (22%) радуется времяпрепровождению с любимым человеком. Это крайне важно для молодежи в возрасте 18-29 лет (38%) и не менее важно для других возрастных групп. Проводить время с любым человеком самой большой радостью считает для себя каждый четвертый мужчина (25%) и каждая пятая женщина (21%).

Секс

12% опрошенных самым большим удовольствием считают секс. В возрастной группе 18-29 лет таких почти четверть (24%), в возрасте 30-39 лет — каждый пятый, среди опрошенных возрастной группы 40-49 лет — 12%, а в возрасте 50 лет и старше — 3%.

Гендерные радости

Самые популярные мужские радости — еда (31%) и телевизор (33%). Каждый четвертый российский мужчина получает удовольствие от рыбалки и охоты, а каждый пятый — от выпивки в хорошей компании, уточняет "Левада-центр". Российские женщины обожают телевизор (35%), готовить еду (33%) и детей (31%). Они чаще мужчин с удовольствием работают в саду или огороде, принимают гостей, делают покупки и читают книги, т.е. их основные радости преимущественно ограничены семьей и домом.

Что круто поменялось

"Левада-центр" сравнивает данные опроса, который проводил в апреле 2018 года с результатами мая 2010 года. Количество любителей телевизора выросло с 28% до 34%, еды — с 17% до 24%, путешествий — с 16% до 22%, любителей быть рядом с любимым человеком — с 17% до 22%. А вот получать хорошие деньги теперь нравится уже не 33%, а 26% россиян.

Как проводили опрос

Опрос был проведен 20-24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ.