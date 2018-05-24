В России с 1 июня будут массово блокировать телефонные номера. Кому надо озаботиться

Почему это произойдет

В первый день лета вступят в силу поправки к закону "О связи" (ФЗ№ 24), которые предписывают отключить от услуг связи всех ненадёжных абонентов, личность которых точно не установлена.

Кто будет отключен

По мнению специалистов, в результате пострадают:

Владельцы номеров, зарегистрированных на уже несуществующие компании.

Люди, пользующиеся корпоративными телефонами.

Пользователи SIM-карт с безлимитным интернетом. Такие карты продаются на специализированных сайтах, они зарегистрированы на корпоративных клиентов.

Но если телефон по какой-то причине не будет заблокирован, то самостоятельно пополнить счет такие абоненты не смогут: по закону, платежи на абонентские номера, по которым отсутствуют пользовательские данные, могут проводиться только с расчетного счёта компании, а остальные платежи будут отклоняться.

Для того, чтобы избежать этих проблем, представителям компаний следует передать операторам мобильной связи реестры со сведениями о пользователях. В этих сведениях необходимо указать паспортные данные людей, которые используют SIM-карты, их даты рождения, ФИО. В будущем необходимо обязательно обновлять передаваемую информацию.