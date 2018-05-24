В России с 1 июня будут массово блокировать телефонные номера. Кому надо озаботиться

1 июня в России начинается массовое отключение телефонных номеров анонимных абонентов. Из-за этого могут без связи могут оказаться люди, чьи номера записаны на компании, пишет Sterlegrad.ru.
Почему это произойдет
В первый день лета вступят в силу поправки к закону "О связи" (ФЗ№ 24), которые предписывают отключить от услуг связи всех ненадёжных абонентов, личность которых точно не установлена.
Кто будет отключен
По мнению специалистов, в результате пострадают:
- Владельцы номеров, зарегистрированных на уже несуществующие компании.
- Люди, пользующиеся корпоративными телефонами.
- Пользователи SIM-карт с безлимитным интернетом. Такие карты продаются на специализированных сайтах, они зарегистрированы на корпоративных клиентов.
Но если телефон по какой-то причине не будет заблокирован, то самостоятельно пополнить счет такие абоненты не смогут: по закону, платежи на абонентские номера, по которым отсутствуют пользовательские данные, могут проводиться только с расчетного счёта компании, а остальные платежи будут отклоняться.
Для того, чтобы избежать этих проблем, представителям компаний следует передать операторам мобильной связи реестры со сведениями о пользователях. В этих сведениях необходимо указать паспортные данные людей, которые используют SIM-карты, их даты рождения, ФИО. В будущем необходимо обязательно обновлять передаваемую информацию.
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