Центробанк жалуется на российскую молодежь, которая подрывает пенсионную систему

Эту информацию ЦБ распространил в опубликованных "Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019—2021 годов".

Выдержка из документа:

Несмотря на сравнительную активность российской молодёжи при формировании накоплений, большинство склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу.

Также регулятор пишет, что стремление молодых россиян к контролю над своей судьбой снижает толерантность к участию в "совместных схемах". Как решили в ЦБ, в среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, "основанной на механизме межпоколенческого трансфера". То есть, молодежь не будет помогать пенсионной системе содержать стариков.