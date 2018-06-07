Центробанк жалуется на российскую молодежь, которая подрывает пенсионную систему

Центральный банк России увидел угрозу для пенсионной системы в мотивации российской молодежи при вложении свободных денежных средств. То есть, молодое поколение россиян со своими деньгами ведет себя не так, как хотелось был банковскому регулятору, пишет RT.
Эту информацию ЦБ распространил в опубликованных "Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019—2021 годов".
Выдержка из документа:
Несмотря на сравнительную активность российской молодёжи при формировании накоплений, большинство склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу.
Также регулятор пишет, что стремление молодых россиян к контролю над своей судьбой снижает толерантность к участию в "совместных схемах". Как решили в ЦБ, в среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, "основанной на механизме межпоколенческого трансфера". То есть, молодежь не будет помогать пенсионной системе содержать стариков.
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