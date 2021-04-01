Сергей Никулин руководил подразделением объединенного банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай с 1 января 2019 года, до этого он был управляющим розничного бизнеса ВТБ в этих двух регионах.

В Новосибирской области Никулин будет отвечать за развитие розничного направления, а также за работу с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса.

По данным altapress.ru, на его место в Барнауле пока никто не назначен.

Интересно, что до Никулина управляющим банком по Новосибирской области был Станислав Могильников (ушел с должности в феврале 2021 года). Могильников тоже перебрался в Новосибирск из Барнаула — правда, произошло это еще в 2011 году.

В Барнауле он работал управляющим барнаульским операционным офисом «ВТБ24».

А в 2018 году из Барнаула в Новосибирск перебрался управляющий алтайским отделением Сбербанка Максим Волков — его назначили заместителем председателя Сибирского банка Сбербанка, в этой должности он работает и в настоящее время.