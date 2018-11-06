Стало известно, кто возглавит объединенный ВТБ в Алтайском крае с 1 января

Как стало известно altapress.ru, управляющим ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай с 1 января 2019 года будет назначен Сергей Никулин. Сегодня он руководит розничным направлением ВТБ в регионе.

Банк ВТБ24 юридически присоединился к ВТБ с 1 января 2018 года. Однако на протяжении года в регионе (то есть в Алтайском крае и Республике Алтай) работали два филиала. С 1 января 2019 года произойдет окончательная интеграция банков группы ВТБ.

Сейчас Сергей Никулин — управляющий розничного бизнеса ВТБ в двух регионах. С 1 января он будет отвечать за развитие как розничного, так и корпоративного направления бизнеса.

В ВТБ пояснили, что интеграция даст синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей и позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, а также обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Что известно о Сергее Никулине?

Сергей Никулин родился в с. Новоярки Алтайского края. Окончил Армавирский военный авиационный институт, а также Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В банковском секторе — с 2001 года. В группу ВТБ пришел в 2005 году на должность начальника отдела кредитования малого бизнеса.