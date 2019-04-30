«В 54 года стал студентом»: в Алтайском крае предпенсионеры могут освоить новые профессии и получить внушительные стипендии

24 жителя Алтайского края, которые достигли предпенсионного возраста, снова сели за парты и стали студентами. Учатся они бесплатно еще и получают стипендию. Эти люди воспользовались возможностями регионального проекта «Старшее поколение» (нацпроект «Демография»). Всего за 2019 год планируется обучить около 900 человек.

Иван Голубцов из Чарышского района всю жизнь до достижения предпенсионного возраста работал тренером по дзюдо в ДЮСШ. По образованию он юрист, и в 2019 году в связи с переходом на Национальную систему квалификации встал вопрос: сможет ли мужчина и дальше заниматься тренерской деятельностью?

Ему предложили пройти профессиональную подготовку в Алтайском педагогическом университете по специальности «Тренер, преподаватель». Так Иван Голубцов получил возможность продолжить свою работу в школе и остаться востребованным в профессии.

Эту историю рассказала Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения Алтайского края на пресс-конференции 29 апреля. Она была посвящена реализации проекта «Старшее поколение» в регионе.

Что известно о проекте «Старшее поколение» Его инициировали в связи с повышением пенсионного возраста в России. За ближайшие шесть лет в крае появится 60 тыс. предпенсионеров. Им предлагается пройти обучение за счет государства, чтобы поддержать свою конкурентоспособность на рынке труда. Студентам из «Старшего поколения» полагается стипендия в размере краевого МРОТ — базовая ставка 11 280 рублей. Проект рассчитан на 2019−2024 годы. В каждый период планируется отправлять на переподготовку около 900 человек, то есть всего — 5,4 тысячи. Бюджет на текущий год составил 62 млн рублей, из них более 95% средств из федерального бюджета, остальные из краевого. В среднем на одного человека — 64 тыс. рублей. В проекте принимают участие 85 учебных заведений Алтайского края, в том числе все училища и колледжи. Надежда Капура рассказала, курсы можно проходить очно, заочно и даже через интернет. Их длительность зависит от выбранной специальности — в среднем от 18 часов до 3 месяцев (500 часов). Могут быть и более длинные программы, главное, чтобы они завершались в 2019 году. Предпенсионеры будут осваивать самые разные профессии — социальный работник, бухгалтер, лаборант, психолог, библиотекарь, диетолог, повар и другие. Желательно, чтобы у человека было базовое образование или опыт работы в выбранной сфере.

54-летний житель Егорьевского района Владимир Кириллов 36 лет работал по самым разным специальностям — слесарем, сантехником, монтажником. Сейчас он трудоустроен в Лебяжинской туберкулезной больнице. Там требуется сварщик. Владимир обратился в службу занятости и уже обучается этой профессии.

Сварка , резак. СС0

В Алтайском районе восемь соцработников пошли на профессиональную подготовку, чтобы иметь нужную квалификацию к 2020 году. У каждого из них стаж в профессии около 25 лет.

По оценке Надежды Капуры, бюджетного лимита, который выделен Алтайскому краю по проекту «Старшее поколение» должно хватить на тех предпенсионеров, у которых есть потребность в обучении. Если же вдруг регион его превысит, то есть возможность запросить в федеральном центре дополнительные средства.

Наибольшую заинтересованность в проекте проявили работодатели из сфер образования, здравоохранения и реального сектора.