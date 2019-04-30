«В 54 года стал студентом»: в Алтайском крае предпенсионеры могут освоить новые профессии и получить внушительные стипендии

Иван Голубцов из Чарышского района всю жизнь до достижения предпенсионного возраста работал тренером по дзюдо в ДЮСШ. По образованию он юрист, и в 2019 году в связи с переходом на Национальную систему квалификации встал вопрос: сможет ли мужчина и дальше заниматься тренерской деятельностью?
Ему предложили пройти профессиональную подготовку в Алтайском педагогическом университете по специальности «Тренер, преподаватель». Так Иван Голубцов получил возможность продолжить свою работу в школе и остаться востребованным в профессии.
Эту историю рассказала Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения Алтайского края на пресс-конференции 29 апреля. Она была посвящена реализации проекта «Старшее поколение» в регионе.
Что известно о проекте «Старшее поколение»
Его инициировали в связи с повышением пенсионного возраста в России. За ближайшие шесть лет в крае появится 60 тыс. предпенсионеров. Им предлагается пройти обучение за счет государства, чтобы поддержать свою конкурентоспособность на рынке труда. Студентам из «Старшего поколения» полагается стипендия в размере краевого МРОТ — базовая ставка 11 280 рублей.
Проект рассчитан на 2019−2024 годы. В каждый период планируется отправлять на переподготовку около 900 человек, то есть всего — 5,4 тысячи. Бюджет на текущий год составил 62 млн рублей, из них более 95% средств из федерального бюджета, остальные из краевого. В среднем на одного человека — 64 тыс. рублей.
В проекте принимают участие 85 учебных заведений Алтайского края, в том числе все училища и колледжи. Надежда Капура рассказала, курсы можно проходить очно, заочно и даже через интернет. Их длительность зависит от выбранной специальности — в среднем от 18 часов до 3 месяцев (500 часов). Могут быть и более длинные программы, главное, чтобы они завершались в 2019 году.
Предпенсионеры будут осваивать самые разные профессии — социальный работник, бухгалтер, лаборант, психолог, библиотекарь, диетолог, повар и другие. Желательно, чтобы у человека было базовое образование или опыт работы в выбранной сфере.
54-летний житель Егорьевского района Владимир Кириллов 36 лет работал по самым разным специальностям — слесарем, сантехником, монтажником. Сейчас он трудоустроен в Лебяжинской туберкулезной больнице. Там требуется сварщик. Владимир обратился в службу занятости и уже обучается этой профессии.
В Алтайском районе восемь соцработников пошли на профессиональную подготовку, чтобы иметь нужную квалификацию к 2020 году. У каждого из них стаж в профессии около 25 лет.
По оценке Надежды Капуры, бюджетного лимита, который выделен Алтайскому краю по проекту «Старшее поколение» должно хватить на тех предпенсионеров, у которых есть потребность в обучении. Если же вдруг регион его превысит, то есть возможность запросить в федеральном центре дополнительные средства.
Наибольшую заинтересованность в проекте проявили работодатели из сфер образования, здравоохранения и реального сектора.
Какой возраст считается предпенсионным в 2019 году
В 2019 году к предпенсионерам относятся мужчины, родившиеся в 1959—1963 годах, и женщины 1964−1968 года рождения.
Эти люди могут обратиться в любой ближайший центр занятости и стать участниками проекта «Старшее поколение».
Единая контактная служба Центров занятости: (3852) 55−51−10.