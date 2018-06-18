В Минобороны сообщили о реформе военных кафедр в вузах

Представитель ведомства пообещал, что преобразование не приведет к снижению военной подготовки студентов гражданских вузов и сокращению преподавателей. В первую очередь преобразования позволят оптимизировать систему военной подготовки.

Замминистра обороны добавил, что инициатива ведомства предусматривает создание единых учебных центров для всех видов военной подготовки при вузах.

"Он <учебный центр> будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса", — уточнил чиновник, пишут "Ведомости".

Для студентов обучение в военном учебном центре не будет отличаться от обучения на военной кафедре, уверен Панков. Собеседник агентства добавил, что соответствующий законопроект обсуждался с ректорским сообществом, которое поддержало инициативу.

Документ об объединении нескольких структур военной подготовки в вузах в единые военные учебные центры был внесен в Госдуму 5 июня.