В Минобороны сообщили о реформе военных кафедр в вузах

Минобороны РФ унифицирует систему подготовки военных кадров в вузах, создав единую структуру, которая заменит военные кафедры, сообщает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря — замминистра обороны Николая Панкова.
Представитель ведомства пообещал, что преобразование не приведет к снижению военной подготовки студентов гражданских вузов и сокращению преподавателей. В первую очередь преобразования позволят оптимизировать систему военной подготовки.
Замминистра обороны добавил, что инициатива ведомства предусматривает создание единых учебных центров для всех видов военной подготовки при вузах.
"Он <учебный центр> будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса", — уточнил чиновник, пишут "Ведомости".
Для студентов обучение в военном учебном центре не будет отличаться от обучения на военной кафедре, уверен Панков. Собеседник агентства добавил, что соответствующий законопроект обсуждался с ректорским сообществом, которое поддержало инициативу.
Документ об объединении нескольких структур военной подготовки в вузах в единые военные учебные центры был внесен в Госдуму 5 июня.
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