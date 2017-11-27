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В Новосибирске ищут человека на должность "друг собаки": мыть лапки в пёсокафе

Сегодня, 19:51.
Работа и обучение

В январе в Новосибирске открывается т.н. пёсокафе, где открыта вакансия "друг собаки". Хозяева так описали свое заведение: "кафе-книжный Dog House", пишет Зарплата.ru.

Собачий компаньон должен "составлять компанию нашим хвостикам на прогулке" и "мыть лапки". Работодатель требует от соискателя всего две вещи: 1) любить собак; 2) очень сильно любить собак.

Неизвестно, сколько готовы платить другу собаки. В вакансии указано, что зарплата договорная, однако в условиях написано, что сотрудник может бесплатно посещать пёсокафе и получать зарплату "дружелюбными виляниями хвостов благодарных собак".

Из описания заведения следует, что это нечто вроде благотворительного антикафе, где можно поиграть с собаками или в настольные игры, выпить кофе или чаю с печеньями, а также почитать или купить книги в пользу фонда помощи животным "Варежка".

Иван Чирков,
руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций Зарплата.ru:

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