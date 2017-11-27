В Новосибирске ищут человека на должность "друг собаки": мыть лапки в пёсокафе

Собака мерзнет. Фото : СС0. Собака. Идет снег. Фото : СС0. Собака. Фото : СС0. Щенок. Собака. Фото : СС0. Барнаульские кошки и собаки. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские кошки и собаки. Фото : Михаил Хаустов. Барнаульские кошки и собаки. Фото : Михаил Хаустов. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото : Надежда Юрченко. Собака. Лабрадор. Море. Фото : СС0. Собака породы такса. Фото : СС0. Ротвейлер, собака. Фото : СС0. Ротвейлер, собака с мячом. Фото : СС0. Собака в зимнем лесу. Фото : СС0. Гонки на собаках "След-2017". Фото : Олег Богданов.

Собачий компаньон должен "составлять компанию нашим хвостикам на прогулке" и "мыть лапки". Работодатель требует от соискателя всего две вещи: 1) любить собак; 2) очень сильно любить собак.

Неизвестно, сколько готовы платить другу собаки. В вакансии указано, что зарплата договорная, однако в условиях написано, что сотрудник может бесплатно посещать пёсокафе и получать зарплату "дружелюбными виляниями хвостов благодарных собак".

Из описания заведения следует, что это нечто вроде благотворительного антикафе, где можно поиграть с собаками или в настольные игры, выпить кофе или чаю с печеньями, а также почитать или купить книги в пользу фонда помощи животным "Варежка".

Иван Чирков,

руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций Зарплата.ru: