Выяснилось, что россияне работают дольше, но хуже, чем в большинстве стран Европы и Америки

В России, если сравнивать со странами Европы, одна из самых продолжительных рабочих недель и большой объем рабочих часов в год, рассказал в интервью « Российской газете » директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин. Правда, производительность труда у нас в разы отстает.

В среднем фонд рабочего времени одного работника в России составляет 1978 часов в год. Он превышает аналогичный показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где среднее значение — 1766 часов в год. В Германии, например, среднее количество часов на одного работника — 1371, во Франции — 1482, в Великобритании — 1674, в Испании — 1691, в Канаде — 1706, в США — 1790.

Впрочем, есть страны, жители которых трудятся дольше, чем россияне. Это Чили (1988 часов), а также Греция, Корея, Мексика, Коста-Рика, где количество часов превышает 2 тысячи в год на человека.

Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена за каждый отработанный час, говорит Платыгин.

«А производительность труда у нас не самая высокая. В частности, по этому показателю мы более чем в два раза отстаем от таких европейских стран, как Германия, Франция, Голландия, Бельгия. Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда», — подчеркнул эксперт.

Напомним, минэкономразвития России создало специальный департамент производительности и эффективности. Его сотрудники должны будут следить, чтобы выполнялся пункт указа президента, согласно которому производительность труда в стране должна расти не менее чем на 5% ежегодно.