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Работа и обучение

Власти анонсировали кардинальные перемены в работе барнаульского центра занятости

В 2020 году Барнаульский центр занятости населения отремонтируют и преобразуют в кадровый центр «Работа России», сообщили в правительстве Алтайского края.

Центры занятости населения в Барнауле.
Центры занятости населения в Барнауле.
Олег Богданов

Кардинально изменятся помещения центра, фирменный стиль, регламенты работы, техническое оснащение и принципы работы с клиентами.

«Изменения в центре занятости будут значительные. Можно сказать, что мы строим совершенно новую организацию на базе существующей. Основной ориентир — индивидуальный подход к каждому соискателю и работодателю. С учетом жизненных ситуаций соискателей и бизнес-ситуаций работодателей будут разработаны планы развития для построения успешной карьеры и самореализации», — рассказала директор центра Ирина Шаркевич.

В итоге учреждение будет не только более оперативно и эффективно решать проблемы барнаульцев, но и заниматься профилактикой возможных негативных тенденций на рынке труда.

«От нас, как участников пилотного проекта, ждут нестандартных решений, и мы постараемся оправдать ожидания», — отмечает Шаркевич.

Модернизацию проведут в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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