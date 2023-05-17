17 мая
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Работа и обучение

За приличную зарплату колбасники разыскивают воспитателя поросят. Обязанности

Компания "Мираторг" ищет воспитателя поросят на свинокомплекс, пишет "МК".

Поросята.
Поросята.
altapress.ru

В обязанности воспитателя входят игры с поросятами в догонялки, прятки, проводить с ними веселые старты. Также нужно поить животных из соски.

Подросшие гигантские свиньи будут с хорошими манерами, которым их обучит штатный воспитатель свинокомплекса. Каким-то образом штатный сотрудник холдинга должен животным доносить свои мысли.

Зарплата составляет 46 тыс. рублей.

Холдинг «Мираторг» — системообразующая российская агропромышленная компания. Производственная цепочка включает полный цикл — от производства кормов и выращивания животных до мясопереработки и реализации готовой продукции в торговые сети. Штаб-квартира в Москве.

Ранее живые свиньи в России подешевели. В 2020 году имущество крупнейшего на Алтае свинокомплекса арестовали, недовольные кредиторы пошли в суд. Как оказалось, имущество арестовано по решению Тверского суда Москвы.

Между тем неуловимые свиньи-убийцы стали уничтожать оленят и птичьи гнезда. Свиньи умны, неуловимы. Когда люди начинают на них охотиться, — животные становятся почти полностью ночными и прячутся в лесах и в болотах. Там их практически невозможно обнаружить.

Гибридные свиньи научились прокладывать туннели под снегом на глубине до двух метров и создавать своего рода снежные пещеры. Также стая голодных кабанов забрела в российский город.

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