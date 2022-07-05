Жители Алтайского края меньше всех в Сибири готовы к переезду ради работы

Только 22% молодых жителей Алтайского края выразили готовность переехать в другой регион ради хорошей работы, следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru . Это самый низкий показатель в Сибири.

Изучив 33 тысячи резюме соискателей из Алтайского края в возрасте от 14 до 35 лет, аналитики платформы пришли к выводу, что молодежь региона на фоне других сибиряков выделяется низкой мобильностью.

Та часть алтайской молодежи, которая готова к переезду, отдает предпочтение крупным городам, в том числе, Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Екатеринбургу, Сочи и Краснодару.

Самые же мобильные сибиряки живут, как выяснили аналитики, в Томской области. В 31% резюме молодых жителей региона говорится о готовности сменить место жительства ради хорошей работы.

Отметим, что среднероссийский показатель мобильности российской молодежи только на 5% выше алтайского — 27%.

Лидерами рейтинга стали молодые соискатели из Чукотского (67%) и Ямало-Ненецкого (44%) автономных округов, а также Калмыкии (42%). Наименее мобильная молодежь проживает в Московской (19%), Ленинградской (20%), Пензенской и Псковской (по 21%) областях.

Ранее сообщалось, что большинство соискателей из Алтайского края, рассматривающих переезд, хотели бы зарабатывать 25−55 тыс. рублей (38%). 28% соискателей рассчитывают на зарплату выше 55 тыс., из них 15% хотят получать 55−85 тыс. рублей, а 13% - выше 85 тыс. рублей.