Ага, попалась! Ирина Понаровская по движению бёдер угадала, кто управлял Мухой-Цокотухой в "Шоу Аватар"

На канале НТВ состоялся первый полуфинал популярного проекта "Шоу Аватар". В седьмом эпизоде судейская бригада решила отправить в номинацию на выбывание тех героев, которых, по их мнению, им удалось узнать. В итоге, личность пришлось открыть певице, которая скрывалась за образом Мухи-Цокотухи. Примечательно, что у неё уже был успешный опыт участия в шоу "Маска".

По итогам седьмого выпуска в финальной номинации оказались Василиса Прекрасная, исполнившая песню "И кто его знает, зачем он моргает?" Лидии Руслановой, Соловей-разбойник, который выступил с песней Николая Носкова "На меньшее я не согласен", и Муха-Цокотуха. По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов.

"Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Несмотря на то, что версий относительно личности участника, управляющего аватаром Василисы Прекрасной, у жюри было немного, первой попробовали раскрыть именно её и назвали имя Аиды Гарифуллиной, но ошиблись.

Второй кандидатурой на разоблачение была Муха-Цокотуха. Все судьи сказали, что это народная артистка России Лариса Долина, и оказались правы. К слову, её кандидатуру впервые выдвинули еще во втором выпуске. Эту версию предложила Понаровская, узнав коллегу по сцене по движениям бёдер. Имя Долиной звучало и в последующих эпизодах, однако члены жюри не решались раскрыть её, так как не хотели лишаться яркой участницы. Но больше томить зрителей они не могли.

"Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я выбрала Муху-Цокотуху, потому что этот персонаж мне нравился с детства. В сказке она уже была настоящей женщиной, а я всегда стремилась к тому, чтобы ею стать, поэтому этот персонаж мне очень близок. Управлять аватаром довольно просто, тем более что не я им управляю, а он мной. Мне же нужно было выполнять требования режиссёров и балетмейстеров. Это был тот случай, когда можно было попробовать себя в чём-то новом, ведь моя задача - всех запутать, поэтому я пела в такой тесситуре, в которой пою крайне редко, используя низкие частоты", - рассказала Лариса Долина, которая уже принимала участие в шоу НТВ. В первом сезона "Маски" она выступала в образе стимпанк-Оленя и дошла до финала!

"Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

В первом выпуске Муха-Цокотуха исполнила хит группы Rammstein Du Hast. Марк Тишман предположил, что этим аватаром управляет Юля Паршута, Ирина Понаровская назвала имя Нонны Гришаевой, а Ида Галич решила, что это Ирина Круг. Спустя неделю, исполнив песню Artik & Asti "Девочка, танцуй", Муха окончательно запутала судей: Иде Галич показалось, что этим аватаром может управлять Митя Фомин, а Ирина Понаровская первой выдвинула версию, что это Лариса Долина.

"Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Появления Мухи-Цокотухи на сцене с песнями Niletto и Rauf & Faik "Если тебе будет грустно", "Лети, пёрышко" Ирины Леоновой и I Can't Dance британской рок-группы Genesis лишь укрепляли у членов жюри версию, что это Лариса Долина. После выступлений Мухи-Цокотухи с песней Максима Фадеева "Кошка" и хитом Gangsta's Paradise рэперов Coolio у членов жюри не осталось сомнений, что этим сказочным аватаром управляет Лариса Долина.

"Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар". Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Низкий поклон вам, Лариса Александровна, за ваш талант, за то, что вы так экспериментируете. Огромное вам спасибо! С вами никто не сравнится, и мы три выпуска подряд называли ваше имя, потому что так можете только вы!", - поблагодарил участницу Сергей Лазарев.