Александр Бухаров готов применить "Высшую меру" в новом ретро-детективе

Сегодня, 24 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера исторического детектива "Высшая мера". В центре сюжета - поединок между бескомпромиссным следователем по особо важным делам прокуратуры Егором Таболиным и коварным убийцей, чья личность спрятана за несколькими масками. Главные роли в картине исполнили Александр Бухаров, Никита Тезин и Игорь Ливанов.

Брежневская эпоха истории СССР считается "застоем". Но этот "тихий омут" скрывал многие тайны и преступления.



Ярославль, 1974 год. В городе происходят два резонансных дела: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина по прозвищу Бурелом, а затем психически больной физик Калёнов отрезает голову соседке и приносит её в милицию. За расследование дел берётся следователь Егор Таболин (Александр Бухаров). Он убеждён, что дважды Герой Советского Союза лётчик Тимофей Кретов (Александр Коршунов), ранее признавшийся в убийстве Лукина, невиновен, да и женщина была убита явно неслучайно.

Сериал "Высшая мера". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Высшая мера". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Высшая мера". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Высшая мера". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Высшая мера". Пресс-служба телеканала НТВ.

Служитель закона понимает, что оба преступления связаны невидимой нитью, которая ведёт в местную психиатрическую больницу, которой руководят главврач Михаил Нагорных (Игорь Ливанов) и его заместитель Виктор Ваганов (Валентин Смирнитский). Теперь главная задача следователя не только разобраться в этих запутанных делах и понять, какое отношение к преступлениям имеет руководство больницы, но и поймать неуловимого убийцу и добиться высшей меры наказания для виновных.

Сериал "Высшая мера". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Мой герой не просто пытается понять ход мысли преступника, но и погружается в состояние, в котором тот находится. С одной стороны, очень любопытно проникнуть в самые тёмные глубины души нездорового человека, совершающего преступление, но с другой стороны - это очень сильно влияет на тебя самого. Важно было не терять контроль в этих предлагаемых обстоятельствах. Во время некоторых сцен коллеги по цеху даже говорили: "Саша, всё, останавливайся!" За что я им очень благодарен", - рассказывает о своей работе Александр Бухаров.

В фильме фигурируют уникальные архивные съемки середины 1970-х годов,погружая зрителя в ушедшую эпоху Страны Советов. На этом фоне разворачивается динамичный, совершенно "не застойный" сюжет проекта, который полон неожиданных поворотов, погонь, перестрелок и саспенса.