Иван Колесников оказался американским шпионом, который клюнул на "сладкую приманку" КГБ

Сегодня, 20 июня, в онлайн-кинотеатрах Кино.1тв и Иви состоится премьера 8-серийного шпионского триллера "Матрёшка", который повествует о судьбе молодой девушки Юли, оказавшейся против своей воли на передовой борьбы за государственную безопасность.Иван Колесников, полюбившийся зрителям по многим работам, в том числе "Движение вверх" и "Союз спасения", исполнит роль американского шпиона.

1983 год. Юля Морозова (Софья Шуткина) изучает иностранные языки в Ленинградском университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Её беда в том, что она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера (Иван Колесников), который приезжает в Ленинград для встречи со своим агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым (Дмитрий Паламарчук) затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить "крота" в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на "приманку"...

Сериал "Матрёшка". Пресс-служба Первого канала.

Но у Юли свои планы на жизнь, у неё есть парень, который считает Юлю своей невестой. Она не собирается изменять ему даже во имя Родины. Однако на кону у КГБ стоит слишком много. Контрразведчики ломают ей жизнь, заставив участвовать в операции. Она вынуждена согласиться ради спасения от тюрьмы своих близких.

Сериал "Матрёшка". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Матрёшка". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Матрёшка". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Матрёшка". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Матрёшка". Пресс-служба Первого канала.

Девушка проходит специальную подготовку в закрытой разведшколе и в итоге начинает встречаться с иностранцами. Её личная жизнь рушится, как карточный домик. Отец подозревает, что его любимая дочь стала валютной проституткой, даже не догадываясь, что она делает это ради его же свободы, а Юля не имеет права рассказать ему правду. И самое удивительное, что у неё начинаются серьезные отношения с "объектом", с тем самым шпионом Джимом Уиллером. С одной стороны пылкая искренняя девушка не может не поддаться чувствам, а с другой стороны, она не имеет права на чувства. Тем более, что в этой жестокой игре чувствам вообще нет места.

Съёмки нового проекта проходили в Санкт-Петербурге. Режиссёром исторической картины стал Ким Дружинин, известный широкой аудитории по фильмам "28 панфиловцев" и "Танки".

Сериал "Матрёшка". Пресс-служба Первого канала.

"Это кино, прежде всего, о том, как, пройдя огонь, воду и медные трубы, сохранить себя и не поддаться обстоятельствам. Это относится, прежде всего, к нашей героине Юли. Её жизнь сильно меняется не в лучшую сторону после того, как её завербовал агент КГБ. Ей приходится пережить много страшных событий. Но, несмотря на всё, она не только осталось человеком, но помогла стать человеком своему куратору - сотруднику КГБ, которого играет Дмитрию Паламарчуку", - говорит Ким Дружинин, режиссёр-постановщик.