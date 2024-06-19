Мухтар вернулся на экраны, чтобы отметить 20-летие службы

В этом году одному из самых популярных сериалов телеканала НТВ - "Возвращение Мухтара" - исполняется 20 лет! В честь юбилея в эфире стартовал повтор проекта в улучшенном качестве.

При помощи искусственного интеллекта был произведён ремастеринг всех серий - это около тысячи часов эфирного времени: теперь эпизоды, снятые в низком разрешении и в формате 4:3, можно увидеть в HD-качестве в формате 16:9. Кроме того, зрителей ждёт и более качественный звук.



Телесага о службе сотрудников московского ОВД и их верного служебно-розыскного пса по кличке Мухтар по праву считается долгожителем отечественного телевидения. Впервые сериал вышел в эфир НТВ в 2004 году: действие сюжета развернулось вокруг следователя Лены Брусникиной, оперативников Артёма Колосова и Толи Щепкина, а также их лохматого друга - овчарки по кличке Мухтар.

Авторы идеи сериала Юрий Беленький и Павел Корчагин вдохновились советской картиной "Ко мне, Мухтар!" об овчарке, готовой пойти на любые самоотверженные поступки ради своего хозяина, лейтенанта милиции Глазачёва, и назвали главного героя телесаги НТВ в честь напарника героя Юрия Никулина.

За годы службы на НТВ Мухтар раскрыл больше 1000 преступлений, его роль исполняли 17 собак, а трюкам их обучали 8 профессиональных дрессировщиков.