Зачем Марина Александрова уехала из Москвы в сибирскую глушь

Об эпидемии COVID-19 забыли уже многие, но только не авторы сериала "Точка ноль", премьера которого состоится сегодня, 17 июня, в эфире НТВ. В центре сюжета - опытный вирусолог Аня Макарова в исполнении Марины Александровой. Неочевидная злободневность - не единственное достоинство данного сериала. Пусть сюжет на 10 часовых серий и выглядит внушительно, все элементы триллера тут на своём месте.

Опытный вирусолог Аня Маркова (Марина Александрова) бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает девушке ещё одно испытание - из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в отдалённой деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа, грозящая перекинуться на миллионный город...

Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Мы все живём в сложное время в эмоциональном плане, поэтому есть где черпать "вдохновение", а как его трансформировать в героиню - это уже и есть профессия! Моя Анна - человек, который не рвётся в герои, но становится им по воле обстоятельств, потому что лишена внутреннего безразличия к своей работе и людям, которые оказываются рядом. Это история про каждого из нас, тех, кто оказался в эпицентре эпидемии и за её пределами", - уверена исполнительница главной роли Марина Александрова.

Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Точка ноль". Пресс-служба телеканала НТВ.

Уставшие от карантина зрители могут отнестись к сериалу про очередной смертельный вирус скептически. И в этом они ничуть не будут отличаться от жителей деревни, для которых советы бабки Агафьи остались самым действенным противоядием от любых болезней даже после эпидемии коронавируса. Это, наверное, один из главных посылов сериала, который актуален и сейчас, ведь антипрививочное движение, как и сторонники альтернативной медицины никуда не делись.