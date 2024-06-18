Зрители и жюри разошлись во мнении о победителе шоу "Три аккорда"

На Первом канале состоялся финал восьмого выпуска шоу "Три аккорда". В последнем выпуске номера оценивали - Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Розенбаум и Ирина Апексимова. Им же предстояло назвать имя лучшего участника.

На протяжении 10-ти выпусков зрители наблюдали за тем, как конкурсанты постигали жанр шансон. Кто-то с лёгкостью вживался в образы, а кому-то изменения давались сложнее. В финале звёзды не только удивляли новыми гранями своих вокальных способностей, но и поражали судей красивыми номерами. Каждое выступление превращалось в маленький спектакль на сцене.

"Три аккорда 2024". Финал. Пресс-служба Первого канала.

В нынешнем сезоне шоу было два явных лидера. В середине проекта на первой строке оказалась Валерия Ланская. Однако благодаря полученным джокерам в восьмом и девятом выпусках её перегнала Таисия Повалий. Перед финалом она опережала звезду мюзиклов и шоу "Ледниковый период" на один балл.

"Три аккорда 2024". Финал. Пресс-служба Первого канала.

Ланская великолепно исполнила песню Александра Розенбаума "Подари, Господь, мелодию". И автор композиции, и остальные члены жюри поставили ей тузов. Её главная конкурентка представила хит Александра Серова "Как быть?" и тоже удостоилась восторженных отзывов. В итоге она и стала победительницей проекта. По итогам десяти выпусков Таисия Повалий набрала 204 балла. Певица не смогла сдержать волнения. "Спасибо большое! Ой, сейчас заплачу!" - призналась она.

"Три аккорда 2024". Финал. Пресс-служба Первого канала.

В тройку лидеров вместе с ней вошли Валерия Ланская и Сергей Войтенко. Четвёртое поделили Жасмин, Никита Малинин и Mia Boyka - 199 баллов. У Доминика Джокера оказалось 197 баллов, у Анны Семенович - 190, у Владимира Маркина - 184 балла. Последнее место занял Виктор Салтыков - 177 баллов.

"Три аккорда 2024". Финал. Пресс-служба Первого канала.

Спецприз от "Радио Шансон" получил Сергей Войтенко. Спецприза от жюри удостоилась Валерия Ланская. К слову, актриса также победила в зрительском голосовании, поэтому можно сказать, что зрители и жюри разошлись во мнении о победителе нового сезона шоу "Три аккорда".