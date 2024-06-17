Поматросил и бросил: Константин Гецати шокировал зрителей в финале шоу "Невеста. Экстра-любовь"

На ТНТ вышла финальная серия мистическо-романтического шоу "Невеста. Экстра-любовь", в котором медиум Константин Гецати искал свою любовь. 13 недель зрители с интересом наблюдали за восточной сказкой, поскольку съёмки проходили в Марокко, но окончательный выбор алалнского провидца с одной стороны удивил, с другой - подтвердил репутацию подобного рода проектов.

За сердце Константина Гецати в Марокко боролись 16 девушек. Борьба за сердце завидного холостяка разгорелась нешуточная - кто-то устраивал истерики и скандалы, плёл интриги, а кому-то было достаточно одного томного взгляда. С каждой прекрасной дамой у главного героя шоу сложилась своя романтическая история, но только две из них смогли покорить его сердце, вывести из-под контроля эмоции и чувства. В свадебных платьях в финальной серии перед Константином предстали Валерия Некрасова и Ольга Меганская.

"Невеста. Экстра-любовь". Финал. Пресс-служба телеканала ТНТ. "Невеста. Экстра-любовь". Финал. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Перед оглашением своего выбора каждая из девушек устроила для Гецати романтическое свидание. Валерия выбрала полёт на вертолёте над марокканской пустыней, а после - роскошный замок и романтический ужин. Пикантность придали завязанные Константину глаза... Ольга Меганская пригласила Гецати в самое сердце Марокко, в пустыню к местным жителям, где он познакомился с традициями и обрядами аборигенов. После свидания Ольга устроила для Константина романтический ужин на высоте с видом на закат.

"Невеста. Экстра-любовь". Финал. Пресс-служба телеканала ТНТ. "Невеста. Экстра-любовь". Финал. Пресс-служба телеканала ТНТ. "Невеста. Экстра-любовь". Финал. Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Я как будто бы целую вечность готовился к этому дню. Не помню, когда я так волновался в последний раз. Когда я пришёл на этот проект, надеялся, что смогу здесь почувствовать что-то настоящее. У меня давно не было таких сильных чувств. Я очень долго представлял этот момент, но не думал, что это так сложно, - пафосно говорил главный герой перед развязкой сезона.

"Невеста. Экстра-любовь". Финал. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Многие полагали, что Гецати выберет Валерию, но внезапно решил дать манекенщице от ворот поворот. Выяснилось, что Константина смущает излишняя эмоциональность потенциальной невесты. Некрасова была явно шокирована, она не понимала, чего не хватило медиуму в их отношениях. Она язвительно пожелала Гецати счастья с Меганской, но экс-волистку "ВИА Гры" экстрасенс также "прокатил". "Выбери меня. Я влюблена в тебя. Сильно", - промолвила томно брюнетка. Но вокалистка поплатилась за то, что не сообщила о своём браке.

"Невеста. Экстра-любовь". Финал. Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Я боюсь. Оля, ты замужем. Пойми меня, пожалуйста, - если я сейчас это сделаю, то предам себя. Как отреагируют мои родители на это? Мои близкие точно меня не поймут. Ты останешься со мной... в моих воспоминаниях. Прости меня, пожалуйста. Я вернусь в Москву без тебя", - сказал Гецати, поставив многоточие. В итоге и Валерия Некрасова, и Ольга Меганская остались у разбитого корыта.

"Невеста. Экстра-любовь". Финал. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Скептики не были удивлены таким итогом. Многие искренне не понимали зачем в программу идёт аланский провидец. По мнению телезрителей, своим участием в программе Гецати дискредитировал свой образ - дескать, никакой он не медиум, а лишь жаждущий славы и денег человек, и ему не важно, в каких программах участвовать.

"Уважение к нему сразу закончилось. Продажная шкурка", "Зачем ему это шоу? Никто ещё не нашёл свою половинку" в "Холостяке". Видимо, хочет хайпа и денег за участие", "Весь флёр для меня с него слетел. Фу, неужели больше заняться нечем?", "Представить не могла, что такой серьёзный мужчина согласится участвовать в такой пошленькой программе. Обидно, что так ошибалась", - написали фанаты ещё до премьеры.

В Сети возмущены такой концовкой шоу - одни ругают Гецати за пренебрежение к чувствам девушек, другие не понимают, в чем был смысл проекта. "Я в шоке от такой концовки!", "Почему он молча ушёл и нечего не объяснил хотя бы зрителям? Для чего мы смотрели?", "Спрашивается, зачем мы 13 выпусков смотрели", - негодуют комментаторы.