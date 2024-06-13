Легендарный сериал "Элен и ребята" снова покажут в России

Впервые выйдя в эфир французского телеканала TF1 11 мая 1992 года, сериал "Элен и ребята" почти сразу завоевал любовь телезрителей. Вряд ли был в России подросток, который не знал ничего о житие-бытие зарубежных студентов, сдобренном закадровым смехом. Симпатичные студенты покоряли сердца и заставляли подражать себе. Телеканал "Суббота" решил сыграть на ностальгии и возвращает легендарный молодёжный ситком в телеэфир.

Второкурсницы-подруги Элен, Кати и взбалмошная американка Джоанна и их кавалеры с первого курса, мечтающие о карьере рок-музыкантов Николя, Этьен и Кристиан пришлись по вкусу всем - кроме критиков. Те были озадачены: что за сериал о студентах, если в нём нет ни одной сцены лекции или экзамена. Университетские аудитории героям заменяет кафетерий "У Альфредо", где они, усевшись за столик, обсуждают насущные проблемы - в основном, сердечного толка.

Сериал "Элен и ребята". ПРесс-служба телеканала "Суббота!".

После выхода сериала во Франции он приобрёл мировую известность и был показан в России и других странах, а спустя 30 лет продолжает выходить на французском телевидении с тем же актёрским составом. Можете себе представить? Вне всяких сомнений, "Элен и ребята" оказал влияние на весь жанр молодёжных ситкомов и на такие культовые проекты, как сериал "Друзья" и "Универ".

Телеканал "Суббота!" провёл ремастеринг сериала и перевёл его в современный формат 16:9. С 17 июня благодаря улучшенной версии зрители смогут заново открыть для себя героев и мысленно вернуться в свою юность.