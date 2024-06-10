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В поисках правды Дмитрий Миллер распутает шпионские сети

Сегодня, 10 июня, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера 12-серийного фильма "Варшава'21". Сериал создан в редком жанре политического детектива. Несмотря на то, что события в детективе вымышлены, сама история достаточно точно передаёт настроения, наблюдаемые на политической карте мира в последние несколько лет.

Сериал "Варшава'21".
Сериал "Варшава'21".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

В ходе предвыборной гонки за кресло президента Польши цинично убивают знаменитого журналиста Козельского. Телеканалы моментально подхватывают версию о вмешательстве России во внутренние дела страны, с целью поддержки силезских сепаратистов и дестабилизации обстановки. В качестве доказательства по ТВ крутят аудиозапись разговора российского посла Конобеева (Анатолий Котенев) и одного из кандидатов в президенты Домбровского (Сергей Юшкевич), которая, якобы, была разослана с почты убитого журналиста.

Сериал &quot;Варшава&#039;21&quot;.
Сериал "Варшава'21".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Из небольшой искры раздувается геополитический пожар, способный нанести огромный ущерб интересам страны. Скомпрометированный сотрудник дипмиссии попадает в больницу с инфарктом, а на его место прибывает кризисный дипломат Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер). Ему предстоит доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований.

В условиях геополитического кризиса представители российского дипкорпуса защищают интересы государства и противостоят силам западных спецслужб при участии высокопоставленных чиновников и сотрудников контрразведки.

Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо, Константин Крюков, Сергей Юшкевич, Андрей Ильин, Юрий Батурин, Николай Козак, Анатолий Котенёв, Юрий Беляев, Сергей Гурьев и другие.

"Произведение получается многогранным и насыщенным, а всё благодаря тому, что нужно учитывать массу факторов, сохранить балланс между художественным вымыслом и реальностью. Да, события в сериале могут быть вымышленными, но сама атмосфера повествования должна убеждать зрителя, что происходящее на экране если не документальная история, то невероятно актуальная и близкая к жизни. А если ещё при этом получается выдержать напряжённую детективную составляющую, то на свет появляется проект, который вовлекает и удерживает зрителя. Мне кажется, что в этом сериале нам удалось справиться с этой многозадачностью и сложить все составляющие в единую картину. Но, конечно, финальное слово за зрителем", - говорит режиссёр сериала Феликс Герчиков.

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