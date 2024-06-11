"Балаган лимитед" наступает "Песнярам" на пятки перед финалом "ВИА Суперстар!"

На сей раз темой конкурсного дня стал "Хит на все времена": участники исполнили свои любимые песни, причём так, как они захотели сами. ВИА "Лейся, песня!" выбрал композицию "По полюшку" Любови Успенской, "Чи-Ли" - "Как быть" Александра Серова, "Божья коровка" - "Город Сочи" Сергея Трофимова, золотой состав группы "Стрелки" - "Медали" Ирины Дубцовой, "Форум" - "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь", "Вирус" - "Ветром стать" МакSим, "Балаган Лимитед" - "Ворона", а ВИА "Белорусские легенды" чувственно исполнил "Скажите детям" Максима Фадеева и Маши Гулевич.
Для некоторых исполнителей выпуск сложился драматично, поскольку благостного настроя Сергея Соседова, который он демонстрировал недавно, хватило ненадолго. Под раздачу попали девушки из группы "Стрелки", которые вышли на сцену с хитом Ирины Дубцовой "Медали". Лиричная композиция в новом исполнении понравилась всем членам жюри, кроме музыкального критика.
"Это сугубо сольная песня. Когда Ира стоит одна, я понимаю, о чём она поёт и к кому обращается. Когда я вижу девичье трио, поющее "то ли мы любовь нашли, то ли потеряли", это вы к кому обращаетесь? Друг к другу?" - поинтересовался Соседов. В итоге он поставил девушкам "пшик" - то есть ноль баллов, шокировав всех присутствующих в студии. Для Марго, солистки "Стрелок", эти слова стали настоящим ударом. Девушка не смогла сдержать слез и разрыдалась прямо в эфире.
Мария Кандиано, которая выступает под сценическим псевдонимом Марго, не выдержала критики Соседова и разрыдалась прямо на сцене. Но циника это не тронуло: "Я считаю, что оценка моими коллегами уже сильно завышена. Я хотел поставить один, но тогда это было бы семь баллов. А это слишком много накануне финала".
По итогам пяти выпусков лидером остаётся ВИА "Белорусские легенды" (под этим именем выступают "Песняры") с 42 баллами. Вторую строчку уже давно занимает группа "Балаган лимитед", набравшая 40 баллов. На третьем месте расположился "Вирус" с 38 баллами. Следом за ними - "Форум" и "Чи-Ли", набравшие 35 и 34 балла соответственно. Затем - "Лейся, песня!" с 33 баллами, которую две передачи назад жюри спасли от выбывания. Последнюю строчку турнирной таблицы разделили "Божья коровка" и "Стрелки" с 32 баллами.
В финале музыкальные коллективы представят свои новые песни и это может здорово изменить ситуацию.