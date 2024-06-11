"Балаган лимитед" наступает "Песнярам" на пятки перед финалом "ВИА Суперстар!"

В эфир НТВ вышел пятый выпуск музыкального шоу "ВИА Суперстар!", в котором за победу борются восемь музыкальных коллективов. К экватору программы в шоу определились явные фавориты и аутсайдеры, которые существуют в двух разных мирах. 16 июня пройдёт финал, в котором может случиться всякое, тем более, Сергей Соседов своими неоднозначными решениями способен перевернуть турнирную таблицу.

На сей раз темой конкурсного дня стал "Хит на все времена": участники исполнили свои любимые песни, причём так, как они захотели сами. ВИА "Лейся, песня!" выбрал композицию "По полюшку" Любови Успенской, "Чи-Ли" - "Как быть" Александра Серова, "Божья коровка" - "Город Сочи" Сергея Трофимова, золотой состав группы "Стрелки" - "Медали" Ирины Дубцовой, "Форум" - "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь", "Вирус" - "Ветром стать" МакSим, "Балаган Лимитед" - "Ворона", а ВИА "Белорусские легенды" чувственно исполнил "Скажите детям" Максима Фадеева и Маши Гулевич.

"ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Для некоторых исполнителей выпуск сложился драматично, поскольку благостного настроя Сергея Соседова, который он демонстрировал недавно, хватило ненадолго. Под раздачу попали девушки из группы "Стрелки", которые вышли на сцену с хитом Ирины Дубцовой "Медали". Лиричная композиция в новом исполнении понравилась всем членам жюри, кроме музыкального критика.

"ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Это сугубо сольная песня. Когда Ира стоит одна, я понимаю, о чём она поёт и к кому обращается. Когда я вижу девичье трио, поющее "то ли мы любовь нашли, то ли потеряли", это вы к кому обращаетесь? Друг к другу?" - поинтересовался Соседов. В итоге он поставил девушкам "пшик" - то есть ноль баллов, шокировав всех присутствующих в студии. Для Марго, солистки "Стрелок", эти слова стали настоящим ударом. Девушка не смогла сдержать слез и разрыдалась прямо в эфире.

"ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Мария Кандиано, которая выступает под сценическим псевдонимом Марго, не выдержала критики Соседова и разрыдалась прямо на сцене. Но циника это не тронуло: "Я считаю, что оценка моими коллегами уже сильно завышена. Я хотел поставить один, но тогда это было бы семь баллов. А это слишком много накануне финала".

"ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам пяти выпусков лидером остаётся ВИА "Белорусские легенды" (под этим именем выступают "Песняры") с 42 баллами. Вторую строчку уже давно занимает группа "Балаган лимитед", набравшая 40 баллов. На третьем месте расположился "Вирус" с 38 баллами. Следом за ними - "Форум" и "Чи-Ли", набравшие 35 и 34 балла соответственно. Затем - "Лейся, песня!" с 33 баллами, которую две передачи назад жюри спасли от выбывания. Последнюю строчку турнирной таблицы разделили "Божья коровка" и "Стрелки" с 32 баллами.

В финале музыкальные коллективы представят свои новые песни и это может здорово изменить ситуацию.