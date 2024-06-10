Стало известно, кто победил в финале шоу "Сокровища императора" и получил 1 миллион юаней

В воскресенье на телеканале ТНТ состоялся финал шоу "Сокровища императора". В течение трёх месяцев 13 пар боролись за главный приз - 1 миллион юаней. До финишной прямой дошли только три сильнейшие команды: Давид Манукян и Арман Давтян, Мария Миногарова и Парур Хачатуров, а также Евгений Ершов и Елена Путылина. За это время они самостоятельно преодолелил 2634 километра, как если бы добирались из Москвы в Омск.

Пары выполнили 60 миссий и посетили 180 точек быстрее остальных и смогли найти верный путь, несмотря на все трудности, которые их поджидали на улицах Ханчжоу. Им пришлось погрузиться в китайскую, культуру, живопись и литературу, традиционную кухню, обучиться национальным танцам, боевым искусствам, сыграть на музыкальных инструментах и познакомиться с богатым и разнообразным миром Поднебесной. Порой в борьбе за главный приз у участников не выдерживали нервы. Порой они были на волосок от вылета.

Телешоу "Сокровища императора". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Финальный выпуск проект был разделён на два дня. Стартовать команды будут с испытания на ловкость и баланс. Один участник каждой команды должен был пройти полосу препятствия, чтобы добыть три шарика, аккуратно перенести их на деревянной платформе и отдать товарищу. Второй участник должен загнать эти шары в лунки тяжелой деревянной конструкции, управлять которой нужно с помощью веревок. Вторым испытанием был сбор чая. Участники должны были собрать листья общим весом 100 граммов. На последнем испытании нужно было научиться управлять традиционным китайским драконом.

Первым к гонгу прибыл Евгений Ершов со своей мамой и по старым правилам он бы автоматически прошел в финал. Но правила изменили. В программу вернулись бывшие участники шоу, которые большинством голосов решили, что на финальное испытание напрямую отправится команда зелёных - Мария Миногарова и Парур Хачатуров.

В финальном испытании синих и зелёных ждало только одно задание - собрать объёмный пазл, состоящий из множества деталей. Участники шли ноздря в ноздрю, и до последнего было не понятно, кто же одержит победу. И всё-таки зелёным удалось вырваться вперёд, опередив соперников на каких-то десять секунд.

Телешоу "Сокровища императора". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В итоге Мария Миногарова и Парур Арутюнович стали победителями реалити-шоу "Сокровища императора". Пара получила главный приз - один миллион юаней. По сегодняшнему курсу это более 12 миллионов рублей. На данный момент это самый большой приз в истории российского телевидения.