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Катя Лель расскажет, как инопланетянами забрали у неё несколько зубов

В субботу, 15 июня, гостьей нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет Катя Лель. Певица, которая прожила в браке почти 20 лет, откровенно расскажет о том, что стало последней каплей и вынудило её подать на развод.

"Секрет на миллион". Катя Лель.
"Секрет на миллион". Катя Лель.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Брак певицы Кати Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова со стороны казался идеальным. Супруги регулярно появлялись вместе на светских мероприятиях и поводов для сплетен не давали. Поэтому заявление Кати Лель о разводе удивило многих. В студии "Секрета на миллион" певица поведает о том, какие проблемы разрушили её брак, как она пыталась бороться за своё счастье и почему приняла решение поставить точку.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Катя Лель.
"Секрет на миллион". Катя Лель.
Пресс-служба телеканала НТВ.

В браке у супругов появилась дочь Эмилия. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой девушка расскажет, как проходят её встречи с отцом, а Катя Лель озвучит условие, которое бывший муж обязан соблюдать, чтобы видеться с дочерью. Поведает Лель и о проблемах Игоря Кузнецова с алкоголем и признается, как они с его мамой вместе боролись с его алкоголизмом, но потерпели поражение.

Затронет Катя и одну из самый обсуждаемых тем своей биографии - контакты с инопланетянами. Она утверждает, что ещё в юности её похитили пришельцы и забрали у неё несколько зубов. С ведущей шоу Катя поделится тем, что знает об инопланетянах сейчас, как относятся к этим историям друзья и коллеги и что думает по данному поводу её семья.

В финале программы Катя традиционно получит конверт с вопросом, ответ на который стоит один миллион рублей, и примет решение, стоит ли расстаться с очень личной тайной.

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