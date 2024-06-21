Сериал "Приставы" с Анастасией Заворотнюк пробудет добрые чувства к тем, кого никто не любит

В понедельник, 24 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера сериала "Приставы". Картина, снятая в 2018 году, расскажет о работе сотрудников службы судебных приставов: как они ведут дела, сталкиваются с преступниками, шантажом, похищениями и даже убийствами. Главные роли в сериале исполнили Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин, Наталия Антонова, Кирилл Мелехов и Анастасия Заворотнюк: эта роль стала для неё последней.

Егор Грачёв (Андрей Чадов) - начальник отдела судебных приставов. Каждый день он и его коллеги занимаются возмещением ущерба и взысканием долгов. Егор прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко действует в обход инструкций: помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций. У Грачёва постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. Фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения. Но у Егора, ко всему прочему, есть личные неприязненные отношения с начальником соседнего отдела - они влюблены в одну девушку.

Сериал "Приставы". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Меня сразу привлекла необычная история. Интересно представить себя на месте людей, которых никто не любит - заглянуть за кулисы жизни судебных приставов. Мой персонаж немного отличается от большинства своих коллег, но при этом всё равно является частью системы. Мы с режиссёром проекта, Владимиром Нахабцевым, тщательно прорабатывали образ моего героя, чтобы точнее отразить его внутренние противоречия", - рассказал Андрей Чадов, исполнитель роли Егора Грачёва.

О работе судебных приставов общество имеет довольно смутное представление. В основном все считают, что судебный пристав - это тот, кто отбирает имущество у должников. Но приставы заняты не только взысканием долгов: главная задача этой службы не отобрать, а возвратить, возместить.

Сериал "Приставы". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Приставы". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Приставы". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Приставы". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Сериал "Приставы" - это очень человечная история про самых настоящих профессионалов, которые служат на благо обществу, параллельно с этим переживая личные потрясения. Про профессию приставов кино практически не снимают, чаще в фильмах появляются оперативники, у которых постоянные погони, драки и интриги. Поэтому можно сказать, что это достаточно неизведанная область творчества. Мне кажется, что в сознании народа укоренилось, что судебными приставами работают не самые хорошие люди, которые отбирают у людей последнее за долги, хотя на самом деле это не так. Наши герои очень многогранны, они стараются помогать людям, попавшим в самые трудные жизненные ситуации, и бороться за справедливость любыми законными способами", - поделился Владимир Нахабцев.

Сериал "Приставы". Пресс-служба телеканала НТВ.

Этот сериал стоит посмотреть ещё и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк. "Настя - большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. В "Приставах" она появляется в нескольких сериях. Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. И вот спустя много времени он вышел, стал угрожать ей и хочет отомстить. А наши главные герои защищают её, - открыл тайну режиссёр.