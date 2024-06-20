Индийский супербоевик "Патхан. Схватка со смертью" покажет ТНТ

Сегодня, в вечернем эфире канала ТНТ состоится телепремьера индийского супербоевика "Патхан. Схватка со смертью". Приключенческий триллер с участием суперзвезды Болливуда Шах Рукх Кхана уже успел побить ряд рекордов на международной кинотеатральной арене, став самым кассовым индийским фильмом 2023 года.

"Патхан. Схватка со смертью" расскажет историю спецагента, которому предстоит вступить в смертельную битву с наемником и предотвратить масштабный теракт. Главный герой в максимально брутальном исполнении Шах Рукха Кхана представляет из себя лучшую версии гибрида Джеймса Бонда и Джона Рэмбо. Но если честно, сюжет в современном индийском боевике это лишь шапмур на который нанизаны изобретательные сцены, причём и экшен и романтика.

Самый глобальный блокбастер в истории Индии снимался в Индии, Афганистане, Турции, ОАЭ, Испании, Италии, Франции и даже в России. Да-да, в этом фильме есть экшен-сцена на льду замерзшего Байкала!

"Патхан. Схватка со смертью". kinopoisk.ru

За последние 30 лет кино из Индии, не потеряв свои характерные классические черты вродей буства красок, песен и танцев, совершило колоссальный скачок и по, например, визуальной составляющей ничем не уступает западным аналогам, а в некоторых моментах даже превосходит их. Местные режиссеры смогли выработать формулу, при которой колорит и традиции умело сочетаются с мировыми стандартами индустрии.

После феноменального успеха блокбастера о мужской дружбе "RRR: Рядом ревёт революция" и двух сверхприбыльных боевиков с вернувшимся на большие экраны Шах Рукх Кханом ("Патхан. Схватка со смертью" и "Солдат") индийское кино переживает новый виток популярности.

Поскольку лента является очередной в успешнейшем цикле шпионских боевиков, который начался с картины "Жил-был Тигр", продюсеры без страха вкладывались в грандиозное по болливудским меркам кино, и "Патхан" оправдал все ожидания, покорив зрителей и критиков. Фильм сюжетно привязан к "Тигру", но не настолько, чтобы его экшеном и драйвом нельзя было восхититься без знания предыдущих лент цикла. Главные роли в "Патхан" сыграли Шах Рукх Кхан, Джон Абрахам, Дипика Падукон и Димпл Кападиа.