Индийский супербоевик "Патхан. Схватка со смертью" покажет ТНТ

"Патхан. Схватка со смертью" расскажет историю спецагента, которому предстоит вступить в смертельную битву с наемником и предотвратить масштабный теракт. Главный герой в максимально брутальном исполнении Шах Рукха Кхана представляет из себя лучшую версии гибрида Джеймса Бонда и Джона Рэмбо. Но если честно, сюжет в современном индийском боевике это лишь шапмур на который нанизаны изобретательные сцены, причём и экшен и романтика.
Самый глобальный блокбастер в истории Индии снимался в Индии, Афганистане, Турции, ОАЭ, Испании, Италии, Франции и даже в России. Да-да, в этом фильме есть экшен-сцена на льду замерзшего Байкала!
За последние 30 лет кино из Индии, не потеряв свои характерные классические черты вродей буства красок, песен и танцев, совершило колоссальный скачок и по, например, визуальной составляющей ничем не уступает западным аналогам, а в некоторых моментах даже превосходит их. Местные режиссеры смогли выработать формулу, при которой колорит и традиции умело сочетаются с мировыми стандартами индустрии.
После феноменального успеха блокбастера о мужской дружбе "RRR: Рядом ревёт революция" и двух сверхприбыльных боевиков с вернувшимся на большие экраны Шах Рукх Кханом ("Патхан. Схватка со смертью" и "Солдат") индийское кино переживает новый виток популярности.
Поскольку лента является очередной в успешнейшем цикле шпионских боевиков, который начался с картины "Жил-был Тигр", продюсеры без страха вкладывались в грандиозное по болливудским меркам кино, и "Патхан" оправдал все ожидания, покорив зрителей и критиков. Фильм сюжетно привязан к "Тигру", но не настолько, чтобы его экшеном и драйвом нельзя было восхититься без знания предыдущих лент цикла. Главные роли в "Патхан" сыграли Шах Рукх Кхан, Джон Абрахам, Дипика Падукон и Димпл Кападиа.