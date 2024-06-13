13 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Татьяна Пельтцер.
Старушка с моторчиком: 120 лет великой актрисе Татьяне Пельтцер

В новом сезоне "Дома дракона" начнётся война Таргариенов за Железный трон

На улице всех поклонников "Игры престолов" 16 июня наступит праздник - в этот день стартует второй сезон "Дома дракона". Вышедший в 2022-м сериал по вселенной Джорджа Мартина оказался весьма неплох, особенно в сравнении с последними сериями оригинала. В новых сериях больше не будет раздражающих временных скачков, а начнётся то, ради чего всё затевалось - масштабная междоусобная война Таргариенов за Железный трон.

"Дом дракона". Второй сезон.
"Дом дракона". Второй сезон.
flickr.com/photos/aggro_edits

Первый сезон начинается с правления короля Визериса I, пятого правителя Таргариенов. Серии показывают события, которые разворачиваются после того, как наследницей назвали Рейниру. Это титул, который женщина в Вестеросе никогда до этого не получала. Другая ветвь дома Таргариенов с решением Визериса не согласна и хочет видеть престолонаследником принца Эйгона.

&quot;Дом дракона&quot;. Второй сезон.
"Дом дракона". Второй сезон.
flickr.com/photos/aggro_edits

Решение короля передать трон дочери в итоге приводит к тому, что Вестерос оказывается на грани гражданской войны, которую в будущем историки назовут "Танец драконов". В финале первого сезона средний сын Рейниры принц Люцерис отправился к Борросу Баратеону. В стычке с Эймондом и его драконом Вхагар мальчик погибает. Рейнира, узнав о смерти сына, встаёт на путь мести и войны...

В продолжении будет более мрачный тон повествования. Зрелище обещает быть масштабным. После событий первого сезона на стороне Рейниры Таргариен и клана "чёрных" есть минимум три дракона, а у "зелёных" - две особи. Ещё два известных дракона не имели наездников.

Во втором сезоне шоу будет восемь эпизодов, они будут выпускаться с 16 июня по 4 августа по одному в неделю.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
Все события
Концерт «Летний хит-парад»
Премьера «Фантазеры»
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость