В новом сезоне "Дома дракона" начнётся война Таргариенов за Железный трон

Первый сезон начинается с правления короля Визериса I, пятого правителя Таргариенов. Серии показывают события, которые разворачиваются после того, как наследницей назвали Рейниру. Это титул, который женщина в Вестеросе никогда до этого не получала. Другая ветвь дома Таргариенов с решением Визериса не согласна и хочет видеть престолонаследником принца Эйгона.
Решение короля передать трон дочери в итоге приводит к тому, что Вестерос оказывается на грани гражданской войны, которую в будущем историки назовут "Танец драконов". В финале первого сезона средний сын Рейниры принц Люцерис отправился к Борросу Баратеону. В стычке с Эймондом и его драконом Вхагар мальчик погибает. Рейнира, узнав о смерти сына, встаёт на путь мести и войны...
В продолжении будет более мрачный тон повествования. Зрелище обещает быть масштабным. После событий первого сезона на стороне Рейниры Таргариен и клана "чёрных" есть минимум три дракона, а у "зелёных" - две особи. Ещё два известных дракона не имели наездников.
Во втором сезоне шоу будет восемь эпизодов, они будут выпускаться с 16 июня по 4 августа по одному в неделю.