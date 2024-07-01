Александр Робак поругался на курорте с Анной Михалковой. Получился "Убойный отпуск"

Курортная комедия "Убойный отпуск" с Анной Михалковой и Александром Робаком в роли семейной пары выйдет 1 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION В сериале разыгрывается знакомая супружеского ситуацию отдыха "всё включено": мужчина не отходит от барной стойки и не просыхает, а женщина радуется ухаживаниям иностранных красавцев. Авторы проекта сатирически обыгрывают клише, дают им развитие, погружая персонажей анекдотов в реалии детектива.

"Я подумала. Мы разводимся" - с этими словами Люба (Анна Михалкова) и Рома (Александр Робак) приземляются в Турции, , чтобы отметить 30 лет совместной жизни. Поездку в пятизвездочный отель родителям оплатила беременная дочь Настя (Любовь Аксёнова), поэтому супругам всё же придётся провести отпуск вместе - дополнительный номер стоит 300 евро за ночь. Супругам на грани развода приходится терпеть компанию друг друга.

Сериал "Убойный отпуск". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. Сериал "Убойный отпуск". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. Сериал "Убойный отпуск". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

После заселения Роман первым делом пикирует на пляж к бару, где знакомится с собутыльником Виктором (Степан Девонин), а Люба, надев бриллиантовые украшения, отправляется в ресторан, где ей помогает разобраться с электронным меню русскоговорящий турок Эмин (Алим Хоконов). Люба организует себе курортный роман, отрывается вечером на дискотеке и засыпает пьяная в кровати со вчерашним незнакомцем. Утром в номер заявляется Рома, устраивает сцену жене, но на обоих накатывает волна ужаса... Эмин умер. С полицией супруги не хотят связываться, а потому супругам предстоит избавиться от тела, придумать, как поступить со свидетелями и всё-таки дать второй шанс их браку...

Сериал "Убойный отпуск". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

"Честно говоря, настороженно отношусь к комедийному жанру, но здесь не раздумывал, так как с большой любовью и уважением отношусь к команде, которая работала над этим сериалом. Мы получили сценарий с Аней Михалковой одновременно, когда снимались вместе в другом проекте, и читали его в перерывах между дублями, и оба сразу же согласились. Снимали зимой в Турции, погода отличная, море тёплое, мы даже купались по утрам, до смены - не работа, а удовольствие. Надеюсь, что зритель при просмотре также получит положительный заряд эмоций: это бодрое, смешное кино о преодолении сложных периодов в отношениях", - рассказывает Александр Робак.