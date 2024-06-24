Уберите мужчин от экрана! Карина Зверева меняет профессию в новом комедии "Миля"

Сегодня, 24 июня, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера чисто женской комедии "Миля" о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Содержанка, которую только что бросил спонсор, нанимает двух юных SMM-специалисток, чтобы те как следует раскрутили её в соцсетях.

Восемь эпизодов откровенного и смешного сериала расскажут историю работницы сферы секс-услуг, которая на пороге 40-летия решила резко изменить жизнь. Дело совсем не в годах, выглядит Миля просто сногсшибательно, за что отдельное спасибо актрисе Карине Зверевой. Главная героиня начинает сочинять мечты, в которых видит себя успешным, популярным блогером с миллионами подписчиков и умопомрачительным контентом. Каким именно - она пока не решила, поэтому за приличный гонорар наняла двух специалистов - 20-летних девушек Ксюшу (Елизавета Кононова) и Варю (Ясмина Омирович).

Сериал "Миля". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Девушки не сильно разбираются в соцсетях и не знают, как помочь Миле набрать популярность, но желание заработать перевешивает сомнения, поэтому они сразу соглашаются на предложение. Миля, благодаря опыту с предыдущего места работы, отлично понимает, что время - деньги, и ставит перед ними амбициозную цель: миллион подписчиков до конца месяца. Ксюша и Варя предлагают взять на вооружение стратегию скандальных блогеров и привлекать внимание эпатажными поступками. С таким опытом и харизмой, как у Мили, стесняться ей точно нечего. Миля принимает предложение и с энтузиазмом приступает к делу.

Сериал "Миля". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Миля". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Миля". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Миля". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Простое и незатейливое, на первый взгляд, повествование на самом деле оказывается гораздо глубже и многослойнее. Миля приехала в Москву из провинциального городка, где до сих пор живут её отец и тяжело больная бабушка, которую она стремится спасти. Перед нами не просто комедия, основанная на парадоксальных стечениях обстоятельств, но и драматическая, проникновенная история, заставляющая зрителя сочувствовать и сопереживать главной героиня.



"Миля" - это лёгкая, добрая комедия про девушек. Эта история не для всей семьи, чем мне она и нравится. Это история для девушек, которые увидят свои проблемы у героинь и точно будут проходить вместе с ними весь путь переживаний и преодолений. Мой совет: девчонки, уберите мужчин от экранов и насладитесь комедией, которая сделана для вас, - говорит режиссёр и автор-сценария Оксана Мафагел.