От ненависти до любви: Первый канал начинает показ семейной саги "Два берега"

Сегодня, 24 июня, в эфире Первого канала состоится премьера исторического сериала "Два берега". Это, с одной стороны, история двух враждующих семей, растянутая на десятилетия, а, с другой, эта история куда шире, чем борьба кланов или людей за личное счастье. В "Двух берегах" отразилась история всей страны.

Много лет, разделенные рекой, соседствовали в уральском селе две семьи: состоятельные Сколчины и бедные Ермаковы. После революции оказались они в двух непримиримых лагерях: противостояние особенно обострилось к началу 1930-х годов. Председатель колхоза Захар Ермаков становится злейшим врагом зажиточного клана Сколчиных.

Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала.

Их дети - полюбившие друг друга Миша Ермаков и Варя, дочь Платона Сколчина, - сбегают от родительского гнева. Но беглецов нагоняют. Упавшего со скалы Мишу считают погибшим, а Варю выдают замуж за нелюбимого Назара. Когда выживший Миша возвращается в родное село, замужество Вари становится для него ударом. А девушка узнаёт, что беременна от него...

Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала.

"Любовь - это сюжетообразующий стержень. Эпохи меняются, меняются внешние обстоятельства, занятия людей и их приоритеты, а чувства остаются. И они могут сохраняться вопреки всем обстоятельствам, порой люди сходятся только в старости, хотя пылали чувствами друг к другу ещё подростками. Возможно, такое было свойственно для предыдущих поколений, потому что общество было более консервативным. И в "Двух берегах" практически все герои - приверженцы семейной клановости, у них есть родовой уклад, и они держатся устоев. Пусть кто-то из них коммунист, а кто-то кулак, но они ими остаются до конца. Это явление в чем-то типическое и мне было интересно это исследовать", - говорит о замысле и работе режиссёр Ольга Субботина.

Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Два берега". Пресс-служба Первого канала.

В проекте, который снимался ещё в 2019-м году звёздный актёрский состав: Евгений Пронин, Елена Аросьева, Аглая Шиловская, Сергей Горобченко, Николай Козак, Виталий Хаев, Мария Голубкина, Роман Курцын и многие другие.

Актёрам роли были в особое удовольствие, потому что многие из них сыграли своих героев в разные возрастные промежутки. Это же особый кайф перевоплощений и проработка творческих возможностей. Например, Аглая Шиловская сыграла свою героиню от 16 до 60 лет, у неё единственной был пластический грим, потому что без него актрису было невозможно состарить.