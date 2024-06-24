Сериал "Чистые" расскажет о честных куртизанках в мире порока и разврата петербургской богемы

Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают Серебряный век и декаданс, роскошь и разврат. Ксения (Софья Синицына) и Стеша (Диана Милютина) вынуждены работать в подпольном доме терпимости под контролем благообразной, но безжалостной распорядительницы. Они продают мужчинам тело и иллюзию любви. Кажется, у девушек нет ничего, кроме внешней красоты. Но и в пристанище пороков, в условиях подчинения и страха они сохранили чистоту души и стремление к свободе. В этом тайная сила Ксении и Стеши, с которой они смогут изменить всё...

Сериал "Чистые". Пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал "Чистые". Пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал "Чистые". Пресс-служба видеосервиса Wink.

"Для меня драма "Чистые" - хрестоматия о русском декадансе и всеобъемлющем желании свободы, о смелости быть собой. Я согласилась на проект, потому что никогда не читала подобных сценариев и сразу влюбилась в Ксению - трогательную, совестливую и милосердную. Она - абсолютная героиня своего времени, она находится в вечном поиске себя, потому что многого не понимает, но себя никогда не предает", - отмечает Софья Синицына ("Мастер и Маргарита", "Великая").

Сериал "Чистые". Пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал "Чистые". Пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал "Чистые". Пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал "Чистые". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Для создания атмосферы начала ХХ века команда сериала уделила большое внимание образам героинь. При создании костюмов художник по костюмам Владимир Никифоров изучал 1903 год, чтобы сохранить стилистику эпохи и подчеркнуть характер каждой из героинь. Некоторые элементы образов героинь имеют настоящую историческую ценность, например, траурная накидка Ксении была бережно сохранена и датирована началом XX века, а в одной из сцен на ней можно будет увидеть фрак, в котором актриса Инна Чурикова играла в спектакле "Васса Железнова".

Среди исторических локаций, где проходили съемки, Царское Село, Гостиный двор, Петропавловская крепость, Витебский вокзал, Дворцовые конюшни, Лопухинский сад, Гатчинский дворец - всего 17 различных локаций, представляющих историческую ценность.

Главные роли в "Чистых" исполняют Софья Синицына, Диана Милютина, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Даниил Воробьёв, Никита Кологривый, Борис Каморзин и другие.

Сериал "Чистые". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Фёдор Бондарчук признался, что ему достался герой, который окажется серым кардиналом. Артист подчеркнул, что сначала зрителю может показаться, что его персонаж второстепенный, однако не всё так просто. "Такой стареющий бандит, но когда придёт время, он сыграет свою ключевую роль и вся жестокость и расчётливость этого персонажа выплеснутся наружу", - интригует Бондарчук.