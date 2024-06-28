Астролог, хиромант, медиум и телепат: фотодосье на всех участников мистического реалити "Место силы"

В субботу, 29 июня, на ТНТ стартует новое мистическое реалити "Место силы", съёмки которого прошли в Санкт-Петербурге. Участники проекта - люди, считающие себя обладателями сверхспособностей - попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звёздным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях.

По законам реалити, участники "Места силы" будут жить все вместе в одном доме, пытаясь демонстрировать не только сверхспособности, но и обычные человеческие качества, которые не чужды ни одному экстрасенсу. Они пройдут испытания не только питерскими достопримечательностями и культовыми местами города на Неве, но и обычным бытом. Ведущим проекта станет музыкант и солист группы The Hatters Юрий Музыченко.

Первыми в дом заедут 9 участников. Среди них - деревенская ведьма, городской колдун, медиум-психиатр, телепат и другие.

Михаил Романенко Михаил Романенко. Пресс-служба телеканала ТНТ. Михаилу - 25 лет, его основное направление - экстрасенсорика, медиумизм, ясновидение, оккультные тайные знания. Впервые Миша почувствовал, что он не такой, как обычный человек в 10 лет. В 17 лет Миша купил свою первую колоду таро. Мама Михаила также обладает способностями, хотя призналась в этом сыну только после того, как он сам стал увлекаться

эзотерикой. Андрей Харрис Андрей Харрис. Пресс-служба телеканала ТНТ. 33-летний Андрей - пластический хирург и медиум, он общается с духами, видит прошлое, будущее, скрытые факты. В своей работе использует церемониальную магию, а в зависимости от того с какой силой работает - использует определённые подношения. Самый базовый набор Андрея - свечи, травы, ритуальный нож и книжка, где он рисует один из знаков, который открывает ему портал в тонкий мир. Андрей Бацуев Андрей Бацуев. Пресс-служба телеканала ТНТ. Андрей - астролог, психолог, эзотерик. Потерял отца, ему тогда было 23 года. Причиной смерти стало заражение крови. Для него это мистическая история, потому что он знал, что отец умрёт, когда он будет учиться в университете,

так и случилось, смерть произошла, когда он был на последнем курсе. Даже почувствовал время смерти - 5 утра. Эльвира Гебар Эльвира Гебар. Пресс-служба телеканала ТНТ. 33-летняя Эльвира называет себя хиромант-медиум. Её основное направление - ясновидение, яснослышание. Также она владеет картами таро, рунами, чашами, бубном, разбирается в нумерологии. Её отец тоже занимается эзотерикой и работает экзорцистом. Эльвира совместно с отцом проводят разные практики и работают вместе. Плюс сейчас ушла в наставничество к городской шаманке. Екатерина Костина Екатерина Костина. Пресс-служба телеканала ТНТ. Екатерине - 33 года, экстрасенсорикой стала заниматься два года назад. Она занимается эзотерикой, психологией, некромантией, регрессологией. До этого работала церемониймейстером, то есть ведущим похорон. Потом она стала обучаться экстрасенсорике, а из похоронной области ушла. Олег Гайков Олег Гайков. Пресс-служба телеканала ТНТ. 29-летний Олег позиционирует себя, как городской колдун, целитель, нумеролог и таролог. Он проводит медитации и телесные практики, хорошо считывает информацию с людей. В своей работе использует свечи, воду, аромапалочки, карты таро и Ленорман, а также нумерологию. Работает со стихиями и пространством. В 9 классе хотел стать священником, но эзотерика привлекала его больше. Бабушка Олега обладала даром, но, к сожалению, она умерла и не успела его ничему обучить. Талгат Чаймерден Талгат Чаймерден. Пресс-служба телеканала ТНТ. 25-летний Талгат учится на психиатра на последнем курсе и считает себя "родовым жрецом". В течение девяти лет занимается работой с родом, таро, проводит ритуалы, работает разных магических традициях - талисманная и

астральная магия. Дар общения с мёртвыми он открыл в себе после операции на сердце. После того, как победил болезнь начал ценить жизнь и свои способности. Марина Дмитриенко Марина Дмитриенко. Пресс-служба телеканала ТНТ. 52-летняя Марина обладает особым даром. Она читает и передает мысли, видит будущее и как на него повлиять, видит энергетику человека, знает о человеке, о его близких и работе больше, чем он сам. Умеет вводить в изменённое состояние сознания, способна менять ритмы мозга на альфа и тета-волны, может лечить руками. Видит, кто приходил в данное место, что тут делали, что тут думали, планировали. Марина редко использует атрибутику, ее основной инструмент - она сама. Диана Кожема Диана Кожема. Пресс-служба телеканала ТНТ. 23-летняя Диана позиционирует себя, как ведьма и относит себя к деревенскому колдовству. Она работает с мёртвыми и на своей собственной силе, на зеркальной магии. Диана снимает порчи, привороты, делает чистки, восстанавливает физическое и энергетическое тело человека, помогает разобраться в причинах сложившихся бед человека и восстановить баланс. В своей работе использует стандартную экстрасенсорику: ясновидение, яснознание, яснослышание, яснонюхание, а также помощь энерго-помощников. Из атрибутики применяет зеркала, свечи, кровь, бубен, землю.

"Это новый формат: реалити и экстрасенсорика в одном флаконе. У нас было всё: вражда и дружба, поддержка и предательство, любовь и ненависть, взлёты и падения. Были даже нервные срывы, но мы всё равно вставали и шли дальше. А самое главное - необычные испытания, разрушение легенд и невероятные магические приключения, которые точно запомнятся каждому. Зная, какой путь я прошла и сколько невероятного происходило на проекте, я с нетерпением жду выхода первой серии. Потому что это точно будет интересно!, - уверена Диана Кожема.