"Волки" вцепятся в горло "медведям" в русском сезоне "Последнего героя": фото всех участников

В русском сезоне примут участие 14 человек, среди которых актеры, участники различных реалити, телеведущие, спортсмены. В племя "Волков" попали участница 7-го сезона "Пацанок" Кристина Захарова, победитель реалити
"Выжить в Самарканде" Александр Лось, ведущий шоу "Утро. ТНТ" Давид Ниамеди, актриса Ксения Суркова, двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Светлана Мастеркова и комик Дмитрий Конышев. За племя "Медведей" будут "рвать когти" радиоведущая Александра Маслакова, комик Иван Пышненко, блогерНиколай Сердюков, ведущий шоу "Охотники за привидениями" Павел Ярыгин, нейрохирург Алан Царикаев, а также атлет Артём Антипов. Имена ещё двух секретных участников ("джокеров") пока держатся в секрете.
Ради главного приза в 5 миллионов рублей "последним героям" придётся мыться в холодном озере, спать на голой земле, ведь спальные мешки достанутся не всем, получать 100 граммов гречки в день, оценить главный деликатес
кедровые орешки, научиться пользоваться мачете, сооружать жилище из одного только брезента, терпеть назойливых таёжных насекомых, проходить сложнейшие испытания на силу, ловкость и выносливость и при этом оставаться людьми, сохраняя в себе силу духа и главные человеческие качества.
"От проекта я жду эмоций и переживаний. Абсолютно уверена, что будет трудно. Не знаю, насколько это будет сложно и мучительно. Может, наоборот не будет - покажет время. Что я знаю точно: я жду от проекта впечатлений, которые останутся в моей жизни на долгие годы", - высказалась Светлана Мастеркова.
Каждую неделю на тайном голосовании участники определяют того, кто покинет проект. До конца дойдёт только один, настоящий последний герой.