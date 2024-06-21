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"Волки" вцепятся в горло "медведям" в русском сезоне "Последнего героя": фото всех участников

В субботу, 29 июня, в эфире ТВ-3 состоится премьера реалити "Последний герой". Легендарное шоу ломает стереотипы и впервые снимается в России, на берегу Телецкого озера. Участники проекта разделятся на два племени - "Волки" и "Медведи" и будут сражаться за главный приз так, как и принято в дикой природе - из последних сил и на грани возможностей.

"Последний герой. Русский сезон".
"Последний герой. Русский сезон".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

В русском сезоне примут участие 14 человек, среди которых актеры, участники различных реалити, телеведущие, спортсмены. В племя "Волков" попали участница 7-го сезона "Пацанок" Кристина Захарова, победитель реалити

"Выжить в Самарканде" Александр Лось, ведущий шоу "Утро. ТНТ" Давид Ниамеди, актриса Ксения Суркова, двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Светлана Мастеркова и комик Дмитрий Конышев. За племя "Медведей" будут "рвать когти" радиоведущая Александра Маслакова, комик Иван Пышненко, блогерНиколай Сердюков, ведущий шоу "Охотники за привидениями" Павел Ярыгин, нейрохирург Алан Царикаев, а также атлет Артём Антипов. Имена ещё двух секретных участников ("джокеров") пока держатся в секрете.

Алан Царикаев.
Алан Царикаев.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Александр Лось.
Александр Лось.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Артём Антипов.
Артём Антипов.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Дмитрий Конышев.
Дмитрий Конышев.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Давид Ниамеди.
Давид Ниамеди.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Иван Пышненко.
Иван Пышненко.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Александра Маслакова.
Александра Маслакова.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Кристина Захарова.
Кристина Захарова.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Николай Сердюков.
Николай Сердюков.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Павел Ярыгин.
Павел Ярыгин.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Ксения Суркова.
Ксения Суркова.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Светлана Мастеркова.
Светлана Мастеркова.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ради главного приза в 5 миллионов рублей "последним героям" придётся мыться в холодном озере, спать на голой земле, ведь спальные мешки достанутся не всем, получать 100 граммов гречки в день, оценить главный деликатес
кедровые орешки, научиться пользоваться мачете, сооружать жилище из одного только брезента, терпеть назойливых таёжных насекомых, проходить сложнейшие испытания на силу, ловкость и выносливость и при этом оставаться людьми, сохраняя в себе силу духа и главные человеческие качества.



"От проекта я жду эмоций и переживаний. Абсолютно уверена, что будет трудно. Не знаю, насколько это будет сложно и мучительно. Может, наоборот не будет - покажет время. Что я знаю точно: я жду от проекта впечатлений, которые останутся в моей жизни на долгие годы", - высказалась Светлана Мастеркова.

Каждую неделю на тайном голосовании участники определяют того, кто покинет проект. До конца дойдёт только один, настоящий последний герой.
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