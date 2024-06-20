Эксперт телешоу "Человек-невидимка" предсказал Ольге Серябкиной шесть детей!

Сегодня, 20 июня, на ТВ-3 выйдет новый выпуск шоу "Человек-невидимка", гостьей которого станет певица Ольга Серябкина. Личность гостьи, сидящей в тайной комнате, запутает экспертов шоу. Некоторые примут её за Ираклия Пирцхалава, а некоторые - за Паулину Андрееву.

В первом туре проекта эксперты должны определить внешность гостьи по рисункам, личным вещам, фотографии руки и отпечатку пальцев. Только один из специалистов попадёт точно в цель. Многие эксперты даже не смогут точно определить пол гостя, которая обладает сильной энергетикой и внутренней силой.

Второй тур раскроет некоторые личные тайны. Так, хиромант Борис Акимов увидит, что Ольга Серябкина может иметь не менее шести детей и посоветует ей "не останавливаться" на одном ребёнке.

"Человек-невидимка". Ольга Серебкина. Пресс-служба телеканала ТВ-3.

В личной беседе с Эвелиной Блёданс Ольга сказала, что теоретически могла бы быть многодетной матерью. "Если бы мне сейчас было 20 лет, то я теоретически могла бы предположить, что у меня может быть 6 детей. Хотя ещё одного ребёнка я хочу", - призналась Ольга Серябкина.

Также Ольга рассказала про своего мужа, информацию о котором она предпочитает держать в секрете. "Я отношусь к тому типу людей, которые не очень много говорят о своей личной жизни. Так было всегда. В своё время я сказала, что расскажу о своей личной жизни только когда выйду замуж. С мужем мы дружили 10 лет, много времени проводили вместе, но не всё это время смотрели друг на друга, как на объект любви. Но я в первый момент поняла, что это особенный человек", - призналась певица.

В финальном этапе экспертам было необходимо выбрать фотографии гостьи из предложенных фото знаменитостей. Результаты выбора удивили Ольгу Серябкину, ведь её угадали лишь двое.