Кто такой Артём Краснов, который выиграл "Новую битву экстрасенсов"

Очередной сезон стал стал одним из самых обсуждаемых. Во-первых, в проекте появились новые правила. Теперь экстрасенс, оказавшийся в чёрном конверте по результатам испытания, мог вызвать на дуэль любого из участников и в схватке, исход которой решали зрители, доказать, что достоин остаться в проекте.

Во-вторых, помимо новых участников за победу боролись и два именитых экстрасенса. Финалистка шоу "Реванш" Николь Кузнецова, которая попала в проект без кастинга, а также победитель 22-й "Битвы" колдун Максим Левин. Его появление вызвало настоящую бурю эмоций, как у участников проекта, так и у зрителей.



В итоге Максим Левин дошёл до финала, где его соперниками стали вампир Артём Краснов, деревенский колдун Александр Саков и православная ясновидящая Лиза Петрова. Впервые в финале принимали участие четверо участников. В полуфинале после испытания никто из экстрасенсов не получил чёрный конверт, в итоге было решено оставить в проекте всех.

финал "Новой битвы экстрасенсов". 24-й сезон. Пресс-служба телеканала ТНТ.

На торжественный финал проекта традиционно собрались участники прошлых сезонов. Многие не восприняли вампира Артёма Краснова всерьёз и в лицо заявили ему, что его специализация - выдумка и экранный образ. Надежда Шевченко и Александр Шепс даже вручили ему два осиновых кола. Не обошлось и без конфликтов. Так, деревенская ведьма Ангелина Изосимова не смогла сдержат эмоций в адрес Максима Левина. Между ними произошла настоящая потасовка с рукоприкладством..

финал "Новой битвы экстрасенсов". 24-й сезон. Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Синюю руку" победителя в итоге получит вампир Артём Краснов с результатом около 60% голосов, второе - Максим Левин, который набрал в 4 раза меньше голосов зрителей, третье - Лиза Петрова, четвёртое - Александр Саков.



В финальном выпуске зрителям рассказали и показали, как живут финалисты. Какое-то время Артём учился в США и мечтал стать судьей или дипломатом, но затем ударился в эзотерику. Он прошёл во Франции обучение на редкое направление - вампиризм, набил себе множество татуировок. Краснов не задумывается о создании семьи, но от плотских утех с женщинами не отказывается. Артём провёл экскурсию по своей квартире, в которой много жутких статуэток и артефактов, а также есть алтари для разных богов. Вампир признался, что прятал всё это от родителей, они даже не знали, чем занимается их сын

финал "Новой битвы экстрасенсов". 24-й сезон. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Выиграв "Новую битвы экстрасенсов", Краснов получил право принять в участие в "Битве сильнейших", где ему уже приготовили тёплый приём...