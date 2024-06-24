Лопатой по голове и помои на голову: что за дичь творилась на съёмках сериала "Полупановы"

В центре сюжета - семейство Полупановых: супруги Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико. Полупановы - не совсем обычная семья, живущая в своей собственной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в неё. Поэтому, когда на пороге появляется социальный работник Наталья, от предложения переехать в более комфортные условия по государственной программе реновации Полупановы
отказываются - им и тут хорошо.
Так как Полупановых абсолютно не интересуют деньги, Наталья использует любые методы, которые помогут переселить семью: от выдуманных привидений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта посёлка против Полупановых. Но отчаянные попытки социального работника освободить жилплощадь каждый раз разбиваются о новые странности семейки Полупановых.
Если принять во внимание, что снимал проект режиссёр Алексей Смирнов, ответственный за "Внутри Лапенко", можно вполне легко определить какого рода зрелища ждёт зрителей.
Шуточки тут тоже самые экстремальные. Например, известного блогера и музыканта Эльдара Джарахова, который по сюжетудаёт концерт в посёлке, где живут герои, получает лопатой по голове от героя Тимофея Зайцева. А на Анну Хилькевич, которая сыграла саму себя, вылили целое ведро помоев "Было неприятно, мокро, плохо пахло. Вся ситуация, в которую попала я максимально сюрреалистичная. Хотя такое действительно бывает, в любом месте можно найти абсолютно нетривиальную семью, которая живёт по своим законам. И это кино может показать зрителю, что у каждого может быть своя собственная реальность", - говорит Анна.