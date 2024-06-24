Лопатой по голове и помои на голову: что за дичь творилась на съёмках сериала "Полупановы"

Продолжения зарекомендовавших себя хитов и новые громкие премьеры телеканалы припасают на осень, когда начнётся новый сезон. А сейчас в так называемый мёртвый сезон охотно идут на эксперименты. Например, с 24 июня в эфир ТНТ начнут показывать юмористическое скетч-шоу про самую странную семью России.

В центре сюжета - семейство Полупановых: супруги Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико. Полупановы - не совсем обычная семья, живущая в своей собственной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в неё. Поэтому, когда на пороге появляется социальный работник Наталья, от предложения переехать в более комфортные условия по государственной программе реновации Полупановы

отказываются - им и тут хорошо.

Так как Полупановых абсолютно не интересуют деньги, Наталья использует любые методы, которые помогут переселить семью: от выдуманных привидений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта посёлка против Полупановых. Но отчаянные попытки социального работника освободить жилплощадь каждый раз разбиваются о новые странности семейки Полупановых.

Если принять во внимание, что снимал проект режиссёр Алексей Смирнов, ответственный за "Внутри Лапенко", можно вполне легко определить какого рода зрелища ждёт зрителей.

Сериал "Полупановы". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Шуточки тут тоже самые экстремальные. Например, известного блогера и музыканта Эльдара Джарахова, который по сюжетудаёт концерт в посёлке, где живут герои, получает лопатой по голове от героя Тимофея Зайцева. А на Анну Хилькевич, которая сыграла саму себя, вылили целое ведро помоев "Было неприятно, мокро, плохо пахло. Вся ситуация, в которую попала я максимально сюрреалистичная. Хотя такое действительно бывает, в любом месте можно найти абсолютно нетривиальную семью, которая живёт по своим законам. И это кино может показать зрителю, что у каждого может быть своя собственная реальность", - говорит Анна.