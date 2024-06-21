Демис Карибидис и Марина Кравец покажут Светлакову и Галустяну как надо народ смешить

Каждая серия скетчкома - отдельная сюжетная линия, в которой постоянные партнёры по Comedy Club играют самих себя, а также предстают в разных неожиданных образах. И это не только истории из закулисья шоу-бизнеса, телевидения или их "звёздной" жизни. Зрители увидят Демиса и Марину, которые сталкиваются с обычными, жизненными, бытовыми ситуациями, и узнают, как чувство юмора помогает им решать разные проблемы.
Кравец и Карибидис с командой единомышленников решили создать юмористическое шоу из ярких скетчей, персонажи которых попадают в разные исторические эпохи и уголки мира.
"Мы с Мариной Кравец давно выступаем дуэтом в Comedy Club, и, как говорится, всё зашло очень далеко, чтобы быть просто миниатюрой. Мы растём, сценически и творчески. Скетчком - это самый сложный в производстве телепродукт. А удачный скетчком - вообще большая редкость. Должно сойтись много творческих факторов, трудно создать новую форму подачи юмора. Вот мы и замахнулись, осознавая все эти нюансы. Персонажей будет очень много, и для меня это большое актёрское путешествие", - делится планами Демис.