Боевые легенды: 6 солдатских подвигов, о которых сняли пронзительные фильмы

Война для современного поколения знакома разве что по книгам и фильмам. Во втором случае иногда сложно отличить, где фантазия сценариста, а где реальная история. Между тем многие известные кинокартины имеют в своей основе настоящие подвиги простых советских солдат, защищавших Родину.

«Отец солдата» ( 1964)

Сценарий знаменитой ленты написал Сулико Жгенти, ушедший в 16 лет добровольцем на фронт. По его воспоминаниям, в его части был один примечательный старик-крестьянин из Кахетии по имени Георгий Махарашвили. Несмотря на годы, он обладал огромной силой и выносливостью.

Кадр из фильма «Отец солдата». Скриншот

Махарашвили помогал новобранцам освоиться в армии, веселил и подбадривал их, носил вместе с ними тяжёлые боеприпасы, случалось, даже заслонял молодых от пуль. Но однажды Георгию Махарашвили прислали письмо, где значилось, что его сын тяжело ранен. Старик поехал проведать сына, но не застал его в госпитале — оказалось, сразу как ему стало лучше, он выписался и вернулся на фронт. Именно эту историю Сулико Жгенти и взял за основу для сценария.

«В бой идут одни «старики» ( 1973)

Кадр из фильма «В бой идут одни «старики». Скриншот

Легендарная «поющая» эскадрилья действительно существовала. Собирая в начале 70-х идеи для сценария фильма о военных летчиках, Леонид Быков узнал о 2-й «поющей» эскадрилье во главе с лётчиком Иваном Лавейкиным и поспешил встретиться с героями войны. В конечном итоге лента вобрала в себя истории нескольких знаменитых летчиков, в том числе Арсения Ворожейкина, Виталия Попкова, ставшего прототипом Кузнечика (тот случай с «вечным дежурным» действительно был), Василия Емельяненко (это он летал на самолете с нотным станом, как у Маэстро) и других.

«Аты-баты , шли солдаты…» ( 1976)

Кадр из фильма «Аты-баты , шли солдаты…». Скриншот

Второй военный фильм Леонида Быкова тоже имеет в своей основе историю реального боя, произошедшего под Харьковом в 1943 году. Молодому лейтенанту Петру Широнину, ставшему прототипом «Суслика», и его взводу из 25 человек поручили как можно дольше задержать немецкие танки, приближающиеся к городу. Тяжелые бои длились почти неделю, однако «широнинцы» сумели не только задержать фашистов на подступах к Харькову, но и уничтожили 16 их танков, более 10 бронеавтомобилей и более 100 вражеских солдат. В живых остались только шестеро бойцов…

«Повесть о настоящем человеке» ( 1948)

Кадр из фильма «Повесть о настоящем человеке». Скриншот

Фильм Александра Столпера был снят по мотивам одноименной повести Бориса Полевого, которая, в свою очередь, основывалась на фактах биографии лётчика Алексея Маресьева. Во время одного из своих боевых вылетов он был сбит, но сумел, несмотря на тяжёлые ранения, выжить при падении самолёта. Он три недели, сначала на ногах, а потом ползком (из-за тяжёлых травм) добирался до линии фронта. Когда, наконец, он попал в госпиталь, врачам пришлось ампутировать Маресьеву обе ноги до голени. Однако после выписки Алексей Маресьев, научившись с протезами, вновь вернулся в авиационный полк и сражался в небе наравне со всеми.

«В небе «ночные ведьмы» ( 1981)

Кадр из фильма «В небе «ночные ведьмы». Скриншот

Ленту «В небе «ночные ведьмы» сняла Евгения Жигуленко, сама бывшая летчица, прошедшая войну в составе 46-го женского гвардейского бомбардировочного авиаполка. За основу сюжета Жигуленко взяла случаи, которые действительно происходили с их ночным авиаполком и летчицами. Даже кличка «ночные ведьмы», наводившая ужас на немцев и служившая высшей похвалой для самих советских летчиц, настоящая, хотя все образы девушек, по большей части, собирательные.

«Горячий снег» ( 1972)

Кадр из фильма «Горячий снег». Скриншот

Лента «Горячий снег» рассказывает об одном из самых страшных эпизодов битвы за Сталинград — Котельниковской операции. 330-тысячная группировка войск фельдмаршала Паулюса, окруженная советскими войсками, по приказу Гитлера пускает в ход так называемый «танковый кулак». Для советского командования такое решение противника было неожиданным, и потому военному руководству пришлось срочно пересматривать план обороны города и координировать действия разрозненных частей. А в это время советские солдаты, оказавшиеся на передовой и имея приказ «ни шагу назад», ценой своих жизней задерживали наступление немецких войск.