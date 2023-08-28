28 августа
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Человекоподобный робот проник в дом министра инноваций

28 августа на СТС стартует комедийный сериал "Кибер Иван" про актёра-неудачника, вынужденного изображать робота-прислугу. Главные роли исполнили Александр Метёлкин ("Тётя Марта"), Янина Студилина ("Сёстры") и Камиль Ларин ("О чём говорят мужчины").

Сериал "Кибер Иван".
Сериал "Кибер Иван".
Пресс-служба телеканала СТС.

По сюжету главный герой Иван случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Чтобы помочь отцу-инженеру, он вынужден изображать робота в доме регионального министра инноваций Бориса. Актёру предстоит бороться не только с угрозой раскрытия, но и с чувствами к неприступной дочке чиновника. А ещё с роботом в доме не готова мириться жена хозяина дома Рита.

Сериал &quot;Кибер Иван&quot;.
Сериал "Кибер Иван".
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Кибер Иван&quot;.
Сериал "Кибер Иван".
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Кибер Иван&quot;.
Сериал "Кибер Иван".
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Кибер Иван&quot;.
Сериал "Кибер Иван".
Пресс-служба телеканала СТС.

Чтобы перевоплотиться в актёра, играющего робота, Метёлкин занимался с хореографом и пересматривал фильмы про искусственный интеллект. Вживаться в образ Александру также помогали грим и костюм: комбинезон, серые линзы и парик. Сам актёр шутил, что не готов иметь такого помощника дома: "Ну уж нет, детей роботу не доверю, сам могу всё сделать. А телефоны и планшеты детям и так не даём. Вот телевизор с мультиками - пожалуйста".

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