Человекоподобный робот проник в дом министра инноваций

По сюжету главный герой Иван случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Чтобы помочь отцу-инженеру, он вынужден изображать робота в доме регионального министра инноваций Бориса. Актёру предстоит бороться не только с угрозой раскрытия, но и с чувствами к неприступной дочке чиновника. А ещё с роботом в доме не готова мириться жена хозяина дома Рита.

Сериал "Кибер Иван". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Кибер Иван". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Кибер Иван". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Кибер Иван". Пресс-служба телеканала СТС.

Чтобы перевоплотиться в актёра, играющего робота, Метёлкин занимался с хореографом и пересматривал фильмы про искусственный интеллект. Вживаться в образ Александру также помогали грим и костюм: комбинезон, серые линзы и парик. Сам актёр шутил, что не готов иметь такого помощника дома: "Ну уж нет, детей роботу не доверю, сам могу всё сделать. А телефоны и планшеты детям и так не даём. Вот телевизор с мультиками - пожалуйста".