Чернокнижник Влад Череватый рассказал о конфликтах на шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" и помощнике из области потустороннего

Каждую субботу на ТНТ выходит шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", где финалисты и победители предыдущих сезонов "Битвы экстрасенсов" сражаются за звание лучшего. Харизматичный, уверенный в себе чернокнижник Влад Череватый стал победителем мистического телешоу со второй попытки и заслуженно получил место в "Битве сильнейших". Среди участников у него роль джокера, который язвит, провоцирует, интригует...

- Как мы могли заметить, в проекте "Экстрасенсы. Битва сильнейших" страсти накалены до предела. Наводил ли кто-то из участников порчу на вас или ваших соперников? Хотели бы вы прибегнуть к данному методу лично?

- За мной стоит та сила, которая меня оберегает и накажет любого, кто захочет сделать мне что-то плохое. Да я и сам могу сделать, что угодно и кому угодно.

- Есть ли среди соперников те, кто вам импонирует как личность? Общаетесь ли вы с кем-то вне съёмок?

- Как личность мне импонирует Надежда Эдуардовна Шевченко. Она остаётся человеком и в кадре, и вне кадра, не надевает каких-то масок, не ведёт себя иначе. Это человек, который, действительно, достоин внимания и уважения. Единственная, кого я буду поддерживать в этом проекте. Также Виктория Райдос - человек силы, слова и действия. Всех остальных даже упоминать не хочу.

- В премьерном выпуске зрители наблюдали конфликт между вами и Олегом Шепсом. После он записал видео, где объяснил свою позицию. Общались ли вы лично с Олегом вне шоу после этой ситуации?

- Честно говоря, мне ни холодно, ни жарко от этих видео. Я не считаю корректным упоминать их имена в своих соцсетях. Если же они говорят обо мне, значит, действительно, видят во мне серьёзного соперника. Могу пожелать одно - стремитесь, но моей высоты вы никогда не добьётесь.

Влад Череватый. Пресс-служба телеканала ТНТ.

- Как бы вы охарактеризовали свои способности, что вы умеете как экстрасенс?

- Могу решать нестандартные проблемы нестандартным путём. Исхожу всегда из запроса конкретного человека. Иногда смотр в его прошлое и вижу какие-то нерешённые проблемы. Могу увидеть настоящее. Могу повлиять на будущее: подсказать, дать определённые советы. Это основная моя работа.

- Как понять, навели ли на тебя порчу?

- Нужно отталкиваться, прежде всего от того, что именно сейчас происходит в вашей жизни. Если вы были успешны, красивы, здоровы, с отношениями, но в один момент это все рушится без особой на то причины, то стоит задуматься, кому вы перешли дорогу. Стоит проанализировать своё окружение и начать принимать решения для нейтрализации негатива, либо же в целом для изменения себя.

- Как вычислить недоброжелателя?

- Сначала обратите внимание на тех, кто приходит к вам в гости домой. Если, например, мы говорим о родственниках или друзьях. Например, вы обнаружили подклад. Это говорит о том, что в вашем доме явно кто-то был. Подумайте, кто и когда мог это сделать. Это верный признак колдующего человека, того, кто точно является вашим врагом. Такое может быть и в офисе, например. В любом случае, людей, творящих колдовство, можно вычислить. Они обязательно оставляют определённый след.

"Битва экстрасенсов". Пресс-служба телеканала ТНТ.

- Как простому человеку предсказать судьбу?

- В каждом из нас заложена определенная программа. Если научиться правильно и вовремя ее считывать, могут помочь карты. Но для более детального просмотра нужен человек с силой, человек, который, действительно, может видеть, знать, чувствовать. Это даже может быть какой-то гарантией, что вы получите ответ на свой вопрос.

- Предсказаниям кого вы больше доверяете: Ванги или Нострадамуса?

- Я верю предсказаниям иеромонаха Анатолия. Нострадамус и Ванга были людьми своей эпохи, а я человек своей. Я - экстрасенс XXI века.

- Будет ли человек богатым или нет предрешено судьбой или зависит от работы? Как поймать удачу?

- В целом люди должны понимать, что успех зависит от упорства. Но с помощью магии можно немного подкорректировать. Можно как-то изменить события или людей, можно менять должности, воздействовать на окружение с помощью магии. И в целом сделать жизнь бизнесмена или же обычного работяги гораздо краше. Для того, чтобы поймать удачу, нужно двигаться и стремиться. А для меня, чтобы сделать "воронку фарта", нужны силы и помощник с того света.

- Вы как-то рассказывали о сущности, которая помогает вам проявлять экстрасенсорные способности.

- Да... Это потусторонняя сила, сгусток паранормальной энергии, который всё время меняется в зависимости от моих запросов. Порой сущность бывает одна, а порой их две, три, а то и четыре. Да, у меня есть работодатель из области потустороннего, из другого мира, с того света, и он меня направляет.