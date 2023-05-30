Надежда Шевченко рассказала о шокирующих оценках на шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Каждую субботу на ТНТ в проекте "Экстрасенсы. Битва сильнейших" за звание лучшего из лучших сражаются финалисты и победители предыдущих сезонов "Битвы экстрасенсов". Среди участников финалистка 17-й "Битвы экстрасенсов" Надежда Шевченко. В интервью мы поговорили с ней об особенностях дара мага и, конечно же, опыте состязания с сильнейшими экстрасенсами страны.

- Надежда, получив приглашение принять участие в съёмках проекта, вы согласились сразу или потребовалось время на принятие решения? Что для вас является самым сложным?

- Я согласилась сразу. Сложным является только то, что истина в спорах иногда не рождается! Каждый стоит на своём, но это тоже мелочи. Какие бы, на мой взгляд, не применялись магические практики, лишь бы помощь была оказана. Есть консилиум, но почти каждый даже в этом моменте стоит на своём, а кто-то просто и не хочет обсуждать, так как убеждён, что он - сильнейший. Оценки участников и обратившихся за помощью тоже иногда шокируют, не очень понятно, на чём они основаны? Иногда кажется, что на личной симпатии.

- В вашей практике были случаи, когда вы отказывали людям, которые к вам обращались? С какими запросами вы точно не будете работать и почему?

- В моей практике часто бывали случаи, что я отказывала в консультации, и бывают и до сих пор. Я не целитель, не лечу онкобольных, не работаю с психически больными людьми, не навожу порчи. Всегда отговариваю от приворотов, лучше гармонизировать отношения, чем насиловать волю человека.

- Вы обладаете уникальным даром, и люди приходят к вам за помощью, за советом. Расскажите пожалуйста о совете, который когда-то вам дали и который принёс хорошие результаты.

- Самый лучший совет мне дала одна ясновидящая по имени Наталья. Я - эмоциональный человек, и раньше страдала осуждением людей. Рассказывая очередную историю из практики, я всегда её спрашивала: "Ну, как так можно?" На что получила ответ прямо в лоб: "Надежда, они такие! Можно всё!". С тех пор я будто очнулась и перестала осуждать, стала учиться принимать настоящий мир, а не мир, выстроенный в рамках моего видения. Я стала больше видеть, мир стал многослойным, объёмным, многоликим! А что касается советов, которые даю я, то моя задача их озвучить, а задача клиентов - услышать. К сожалению, слышит только 15% людей.

- Зрители видят вас доброй, яркой, прямолинейной, а как вы можете описать свой характер буквально в двух словах?

- Я родилась в год Дракона - и этим всё сказано. Но при этом моя доброта не мешает стоять на страже своих интересов. Иногда боюсь своих вспышек гнева, понимаю, что могу этим причинить вред. Мне рассказывали, что женщины, рождённые в 1964 году, как я, очень почитаемы в Китае, так как в этот год по-особенному стояли планеты.

Надежда Шевченко. Пресс-служба телеканала ТНТ.

- Во многих интервью отвечая на вопрос, когда впервые проявился ваш дар, вы рассказываете о своём детстве и называете себя "девочка-несчастный случай". Если бы вы имели возможность встретиться с собой, той маленькой девочкой, то, что бы вы себе сказали?

- На самом деле, из маленького "несчастного случая" вырос один - большой и счастливый.

- Благодаря вашему дару, вы можете помочь людям изменить их будущее. А хотели бы вы изменить ваше прошлое, если бы могли?

- Я не меняю будущее, это не совсем верно. Ритуалика существует для того, чтобы избавить человека от негативных программ, родовых, колдовских, просто навязанных ему, чтобы он стал счастливым, чтобы вспомнил, что есть солнце на небе, цветы и трава, мир полон счастья и любви, и происходит это в настоящем. Но в последнее время что-то случилось с людьми, их стали интересовать только деньги, чужая жизнь, и если вдуматься, то это страшно. Разве можно так обесценивать себя? Смотреть и жить чужой жизнью, считать чужие деньги и так далее. Поэтому от всего сердца вам желаю, ценить то что есть у вас, жить своей жизнью и не превращать деньги в некий идол!