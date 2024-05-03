"Что вы натворили!" Киркоров в бешенстве, что жюри не пустило его любимую Матрёшку в финал "Маски"

В эфире НТВ состоялся второй полуфинал шоу "Маска", после которого стало ясно, кто кто из сказочных персонажей будет бороться за победу в юбилейном сезоне. К 11-му выпуску в проекте остались: Кот, Бабочка, Енот, Змей Горыныч и Матрёшка, которая попала под покровительство председателя жюри Филиппа Киркорова и несколько раз спасалась, попадая в номинации. Но в этот раз члены жюри вдруг проявили независимость суждений и проголосовали против фаворитки короля российской эстрады, чем очень его огорчили.

Свой путь в шоу Матрёшка начала с арии Царицы ночи: Дима Билан и Валерия предположили, что это Тося Чайкина. Спустя неделю Матрёшка вышла на сцену с хитом Билли Айлиш Bad Guy: Регина Тодоренко решила, что это Севиль. Затем Матрёшка исполнила "В космосе" группы SEREBRO, "Абсент" Елены Ваенги, Dark Horse Кэти Перри и романс "Мохнатый шмель": по версиям звёздных судей, под этой маской могли скрываться Маргарита Суханкина, Пелагея, Елена Воробей, Дарья Блохина или Ева Власова.

Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам второго полуфинала в номинации оказались Кот и Матрёшка. Члены жюри решили, что продолжить свой путь в проекте должен Кот. Десятым участником, раскрывшим тайну своей личности, стала певица и актриса Анастасия Стоцкая: она скрывалась под маской Матрёшки.

Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Надеюсь, что мои номера запомнились зрителям, ведь я относилась к каждому выступлению с большим трепетом и любовью. Честно, совершенно не рассчитывала, что доберусь так далеко, думала, 4-5 программ максимум. Больше всего я боялась, что Филипп меня сразу же раскусит, ведь он меня очень хорошо знает, мы много лет работали вместе. И в какой-то момент мне даже показалось, что он просто делает вид, что не узнаёт меня", - сказала Стоцкая после разоблачения. Впервые предположение о том, что в этой маске может быть Анастасия Стоцкая, появилось у Филиппа Киркорова в 10 выпуске, когда маска исполнила "Серые глаза" Ирины Салтыковой. Филипп Бедросович даже предался воспоминаниям о прошлом и посетовал, что он в своё время "не ушёл" к Стоцкой, которую он назвал "любовью всей своей жизни".

Певец не раз называл её имя на протяжении всех сезонов, но она так и не появлялась. А вот зрители, расшифровав подсказки, намного раньше жюри пришли к выводу, что там прячется Анастасия Стоцкая и выражали недовольство тем, что Киркоров опять спасает своих фавориток.

Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Киркоров своих протаскивает в финал. Что Кота - Ани Лорак, что Матрёшку - Стоцкую. А другие исполнители из-за этого уходят раньше времени", - написал один из поклонников шоу. Аудитория не может простить членам жюри уход из проекта Щенка, его считали одним из самых эффектных участников, предрекая место в финале. "Стоцкую уже слышно даже с закрытыми ушами. Сколько можно её тянуть?" - возмущался другой зритель.

Не исключено, что жюри пошло против своего председателя, чтобы снизить градус возмущения зрителей и продемонстрировать свою непредвзятость и самостоятельность в принятии решений. Вячеслав Макаров так построил распределение голосов, что Киркоров уже не смог спасти свою любимицу. На председателе не было лица! Если бы он мог метать молнии, от Регины Тодоренко, которую он грубо перебил, не осталось бы мокрого места...

Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Настенька, то, что ты приняла участие в этом проекте - это удивительный подвиг с твоей стороны, потому что я знаю, как ты всегда осторожно относишься к шоу-бизнесу. Даже когда я пригласил тебя на наш мюзикл, ты держалась в стороне от эстрады. Но я всегда знал, что ты создана для сцены, создана для шоу. Я тоже тебя очень люблю и дай Бог, чтобы с этого момента началась новая ступень в твоём творчестве. Спасибо тебе!", - сказал опечаленный Филипп Киркоров на прощание.

Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По традиции в полуфиналах каждого сезона "Маски" на сцену выходят специальные гости, которые сразу после своего выступления снимают маски и раскрывают тайну свой личности. Так, под маской Кота-2, серого брата очаровательного участника шоу, скрывался танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, а поэтесса Лариса Рубальская запутала всех, находясь в маске яркой Барби.